Nico Hülkenberg (Sauber/8.): «Ein Happy-End»

Von Mathias Brunner
Nico Hülkenberg vor Fernando Alonso & Co.
© LAT/Getty Images

Nico Hülkenberg vor Fernando Alonso & Co.

​Endlich ist die Durststrecke zu Ende: Erstmals seit Rang 3 in Silverstone Anfang Juli wieder Punkte für Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg – solider achter Platz beim USA-GP in Austin (Texas).
Nico Hülkenberg musste verflixt lange warten, aber nun hat er endlich wieder ein Top-Ten-Ergebnis eingefahren: Der 38-jährige Deutsche erobert für den Sauber-Rennstall auf dem Circuit of the Americas einen guten achten Platz (von Startplatz 11), damit rückt der Emmericher vor auf WM-Zwischenrang 9.

Nico sagt: «Wir haben heute das Maximum rausgeholt. Carlos Sainz hat uns ein wenig geholfen, mit seiner Aktion gegen Antonelli, die uns gleich mal zwei Positionen beschert hat. Das nehmen wir gerne mit.»

«Unser Speed war solide und gesund, ein Speed, wie wir ihn das ganze Wochenende schon hatten, im Sprint aber wegen der Kollision kurz nach dem Start nicht zeigen konnten. Happy-End würde ich sagen. Ich bin sehr glücklich, dass wir doch noch ein paar Pünktchen mitgenommen haben.»

«Das Team hat dieses Ergebnis für die geleistete Arbeit verdient. Jetzt auf nach Mexiko!»

Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley: «Nicos Leistung war das ganze Wochenende über hervorragend. Man fragt sich, wie es hätte laufen können, wenn auch die erste Kurve im Sprint reibungslos verlaufen wäre. Hülkenberg ist halt ein Klasse-Fahrer – gelassen, schnell und fehlerfrei unter sehr schwierigen Bedingungen.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision


WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0

Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20



