Nico Hülkenberg (Sauber/8.): «Ein Happy-End»

​Endlich ist die Durststrecke zu Ende: Erstmals seit Rang 3 in Silverstone Anfang Juli wieder Punkte für Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg – solider achter Platz beim USA-GP in Austin (Texas).

Nico Hülkenberg musste verflixt lange warten, aber nun hat er endlich wieder ein Top-Ten-Ergebnis eingefahren: Der 38-jährige Deutsche erobert für den Sauber-Rennstall auf dem Circuit of the Americas einen guten achten Platz (von Startplatz 11), damit rückt der Emmericher vor auf WM-Zwischenrang 9.

Nico sagt: «Wir haben heute das Maximum rausgeholt. Carlos Sainz hat uns ein wenig geholfen, mit seiner Aktion gegen Antonelli, die uns gleich mal zwei Positionen beschert hat. Das nehmen wir gerne mit.»

«Unser Speed war solide und gesund, ein Speed, wie wir ihn das ganze Wochenende schon hatten, im Sprint aber wegen der Kollision kurz nach dem Start nicht zeigen konnten. Happy-End würde ich sagen. Ich bin sehr glücklich, dass wir doch noch ein paar Pünktchen mitgenommen haben.»

«Das Team hat dieses Ergebnis für die geleistete Arbeit verdient. Jetzt auf nach Mexiko!»



Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley: «Nicos Leistung war das ganze Wochenende über hervorragend. Man fragt sich, wie es hätte laufen können, wenn auch die erste Kurve im Sprint reibungslos verlaufen wäre. Hülkenberg ist halt ein Klasse-Fahrer – gelassen, schnell und fehlerfrei unter sehr schwierigen Bedingungen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20







