Oscar Piastri (McLaren/5.): Rätsel nach USA-GP

​Vor dem Italien-GP lag McLaren-Fahrer Oscar Piastri satte 104 Punkte vor Max Verstappen. Jetzt sind es noch 40. Der Australier nach Platz 5 beim USA-GP: «Ich muss herausfinden, was in Texas passiert ist.»

Heisse Frage unter vielen Fans nach dem GP-Wochenende von Austin (Texas): Sollte McLaren jetzt nicht langsam auf einen Fahrer setzen, um dem Verstappen-Express etwas entgegenzusetzen?

Das Blöde ist nur: Mit einem Abstand von nur 14 Punkten zwischen WM-Leader Oscar Piastri und Verfolger Lando Norris wäre es gegenüber dem Engländer schon sehr unfair, ins WM-Geschehen einzugreifen. Das hätte man gescheiter getan, als der Abstand grösser war; jener zu Lando und auch jener zum aufrückenden Max Verstappen.

Oscar Piastri, in Texas das ganze Wochenende nicht auf Speed, meint dazu: «Wir liegen immer noch unglaublich eng beieinander und haben beide gesagt, dass wir um die Meisterschaft kämpfen wollen, weil wir das verdienen. Es ist viel zu eng, um einen zu bevorzugen.»

«Ich hatte heute einfach nicht das notwendige Tempo für ein besseres Ergebnis. Daran muss ich natürlich arbeiten. Ich denke, das Qualifying war im Allgemeinen in dieser Saison konstant gut. Natürlich gab es zwischendurch auch Höhenflüge. Dieses Wochenende war, abgesehen von Baku, das erste, an dem das Tempo eine Enttäuschung war.»



Piastri räumt ein, dass gewisse Vorgänge in Texas für ihn ein Rätsel sind. «Es gibt Dinge, die wir von diesem Wochenende verstehen müssen, denn es lag nicht nur am Qualifying. Ich denke, der erste Schritt besteht darin, herauszufinden, warum es dieses Wochenende mit dem Auto nicht geklappt hat. Es war schwierig, in einen Rhythmus zu kommen. Das war der grosse Unterschied zu anderen Strecken, auf denen wir waren, auch in jüngerer Zeit.»



Formel-1-Champion Jenson Button erkennt: «Klar hat Oscar das Fahren nicht verlent. Aber er fährt herum und fragt sich: ‚Warum kann ich das Auto nicht so fahren wie mein Teamkollege? So wie ich es früher gemacht habe?‘ Der Druck steigt, wenn die Dinge schiefgehen und man auch beim Set-up etwas in die falsche Richtung geht.»



«Es ist auch ganz schwierig, da wieder rauszukommen. In so einer Situation kommt es darauf an, die richtigen Leute um sich herum zu haben. Der Druck ist enorm, kein Druck ist höher, als im Kampf um einen WM-Titel zu stehen.»







USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20



