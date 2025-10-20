Alpine: Stallorder-Zoff um Platz 17! «Enttäuscht»

Alpine bremste Colapinto im teaminternen Duell um Platz 17 aus. Teamchef Nielsen fand klare Worte: «Alle Anweisungen vom Kommandostand sind endgültig, und wir sind enttäuscht, dass dies heute nicht umgesetzt wurde.»

In der Formel 1 sind wir zuletzt jede Menge Stallorder-Diskussionen gewohnt. Normalerweise geht es dabei um McLaren («Papaya Rules») und um Spitzenpositionen im WM-Kampf. Im US-GP in Austin war das ausnahmsweise mal nicht Thema – dafür schaltete sich Alpine ein. Mit einer Stallorder im teaminternen Duell um Platz 17. Zur Erinnerung: Punkte gibt es bis einschließlich Platz 10.

Zwei Runden vor Schluss lag Alpine-Pilot Pierre Gasly an Rang 17, sein Teamkollege Franco Colapinto dahinter auf Platz 18. Doch der Argentinier hatte mehr Tempo, machte Anstalten, zu überholen. Beim Überfahren von Start-Ziel bekam er dann von seinem Team gefunkt: «Halte die Position!»

Kurz Stille am Funk, nach der kniffligen Kurve 1 meldete sich dann Colapinto: «Warte… Was? Position halten? Aber er ist langsam.» Am Ende missachtete Colapinto den Befehl vom Kommandostand, fuhr in Kurve 1 stark innen an Gasly vorbei (der am Ende sogar noch hinter Gabriel Bortoleto zurückfiel und 19. wurde).

Alpine-Teamchef Steve Nielsen nach dem Rennen: «Wir gaben den Fahrern die Anweisung, ihre Position zu halten, da wir den Kraftstoffverbrauch beider Autos im Auge behalten mussten und zusätzlich die Anzahl der verbleibenden Runden eine Variable darstellte, da die Spitzenreiter dicht bei uns lagen.» In der Schlussphase hatte Leader Max Verstappen die Gruppe überrundet, es war also viel Verkehr. Am Ende jedes Rennens müssen die Fahrer noch genug Sprit im Tank haben, um eine Kraftstoffprobe abgeben zu können. Reicht der Rest-Sprit nicht, wird der Fahrer disqualifiziert. Punktlos ging Alpine aber sowieso aus.

Nielsen: «Alle Anweisungen vom Kommandostand sind endgültig, und wir sind enttäuscht, dass dies heute nicht umgesetzt wurde. Wir werden dies intern überprüfen und klären.» Mit dieser klaren Aussage ließ sich Nielsen wohlgemerkt auch in der offiziellen Team-Pressemitteilung zitieren.

Colapinto begründete seine Entscheidung mit dem von hinten nahenden Bortoleto. «Ich wollte ihn hinter uns beiden halten. Wir müssen das als Team also noch mal besprechen und daraus lernen.»

Bitter für Colapinto: Der junge Argentinier fährt ohnehin in gewisser Weise auf Bewährung, hat bislang keinen Vertrag fürs kommende Jahr. Alpine-Berater Flavio Briatore betonte immer wieder, dass die Entscheidung über das zweite Cockpit (neben Gasly) zwischen Colapinto und Nachwuchspilot Paul Aron fallen werde.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20