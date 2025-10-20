Dr. Helmut Marko zu Max Verstappen: «Form halten»

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist nach dem USA-GP-Siege von Max Verstappen begeistert: «Wir haben eine ganz andere Dynamik im Team, nun müssen wir diese Form halten.»

Max Verstappen hat in Texas alles richtig gemacht: Sieg von Pole im Sprint, Sieg von Pole im Grossen Preis der USA. Besser geht es nicht.

Der Abstand zu WM-Leader Oscar Piastri schrumpft und schrumpft. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt bei den Kollegen von Sky: «Also bei noch 40 Punkten Rückstand ist es ein wenig übertrieben, von Schlagdistanz zu sprechen. Aber wir haben noch fünf GP-Wochenenden, zwei davon mit Sprints – und wenn wir diese Form halten können, kann es wirklich noch spannend werden.»

Der 82-jährige Grazer zum USA-GP: «Das Rennen war unheimlich spannend, zumindest für uns. Wir haben immer gegenüber Leclerc und Lando die Distanz kontrolliert. Leclerc hat uns das Leben etwas leichter gemacht, mit diesem Fight gegen Norris. Aber wir hatten den Speed, dass wir auch gegenüber Lando die Führung hätten halten können.»

Fans fragen sich: Wie schnell wird das Auto von Red Bull Racing bei den kommenden Rennen sein? Dr. Marko: «Theoretisch war Singapur eine Strecke, auf welcher wir uns schwertun sollten, aber die haben wir abgehakt und sind dort Zweiter geworden. Es dreht sich alles um die Tagesverfassung, und mit einem Max in einer solchen Überform gibt es keine Strecke, wo wir sagen müssten, dass wir benachteiligt sind.»



Wie konnte Red Bull Racing eine solche Wende gelingen? Marko, Le Mans-Sieger von 1971, sagt: «Dem neuen Teamchef Laurent Mekies ist es gelungen, eine andere Vorgehensweise in der Technikabstimmung und der gesamten Art und Weise zu etablieren, wie wir am Wochenende arbeiten. Wir sind am Freitag nicht mehr meilenweit weg wie früher. Im Sommer hatten wir schon fast alles aufgegeben, und jetzt sind alle wieder richtig hungrig. Das bringt eine tolle Dynamik.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20





