Carlos Sainz (Williams): Strafe für Mexiko-GP

Carlos Sainz muss in Mexiko eine Startplatzstrafe abgelten und weiter hinten starten. Hintergrund ist eine Kollision, die zu seinem Aus im US-GP in Austin geführt hatte. Warum der Spanier keine einfache Zeitstrafe bekam.

Williams-Pilot Carlos Sainz bringt am Wochenende in Mexiko eine Altlast aus dem US-Grand-Prix im Austin mit: Er muss eine Strafe verbüßen und weiter hinten starten.

Nach der Startkarambolage im Sprint am Samstag lief der Grand Prix der USA in Austin vergleichsweise ruhig ab. In der Anfangsphase ging alles glatt, in Runde 7 kollidierten dann Mercedes-Pilot Kimi Antonelli und Williams-Mann Carlos Sainz in Kurve 15. Es begann eine virtuelle Safety-Car-Phase, in der alle Piloten vom Gas mussten. Einer stand aber ohnehin: Carlos Sainz.

Die Offiziellen in Austin sprachen Sainz (Auto 55) die Hauptschuld an der Kollision zu. In der Urteilsbegründung heißt es: «Auto 55 versuchte in Kurve 15, Auto 12 (Antonelli, Anm.) innen zu überholen, woraufhin es am Scheitelpunkt zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Fahrer von Auto 55 behauptete, er habe erwartet, dass der Fahrer von Auto 12 ihm am Scheitelpunkt Platz lassen würde, aber Auto 12 bog früh ein und Auto 55 blockierte die Bremsen, als klar wurde, dass eine Kollision unvermeidbar war. Er meinte, der Fahrer von Auto 12 hätte einen Überholversuch von Auto 55 vorhersehen und Platz lassen müssen, um eine Berührung zu vermeiden. Zu keinem Zeitpunkt vor dem Scheitelpunkt befand sich die Vorderachse von Auto 55 jedoch neben oder vor dem Spiegel von Auto 12. Daher hatte Wagen 55 gemäß den Fahrstandards-Richtlinien kein Recht darauf, am Scheitelpunkt Platz gelassen zu bekommen.»

Weil er nach der Kollision aber ausgeschieden war und entsprechend das Rennen nicht beenden und die Strafe nicht abgelten konnte, wurde die Zeitstrafe von den Offiziellen in eine Startplatzstrafe umgewandelt. Sainz muss also mit seinem Williams am Wochenende in Mexiko fünf Plätze weiter hinten starten als seine Quali-Position.

Sainz bekam außerdem zwei Strafpunkte auf sein Konto. Im Laufe der vergangenen zwölf Monate steht er nun bei vier Punkten, ist also weit vom Sperrbereich von zwölf Punkten entfernt.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20