Red Bull Racing-Strafe: Das sagt Teamchef Mekies

Gegen Red Bull Racing wurde nach Ende des F1-US-Grand-Prix in Austin eine Geldstrafe ausgesprochen. Was passiert ist, was dahinterstecken könnte und was Teamchef Laurent Mekies dazu sagt.

Eine Mitteilung des Weltverbandes FIA sorgte nach dem Großen Preis der USA in Austin im Fahrerlager für Aufregung. Um 16:10 Uhr Ortszeit wurde ein Teamrepräsentant von Red Bull Racing zu den Stewards geladen. Betreff: Nichtbefolgung der Anweisungen der zuständigen Offiziellen. So weit, so mysteriös.

Zweieinhalb Stunden später dann das Urteil: 50.000 Euro Strafe für Red Bull Racing, 25.000 Euro davon zur Bewährung ausgesetzt. Was war passiert? Ein Teammitglied sei nach Beginn der Formationsrunde noch im Bereich eines Tores im vorderen Grid-Bereich gewesen. Das ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

In dem Urteil heißt es, der Mitarbeiter sei im Bereich des zweiten Startplatzes (Lando Norris) gewesen und habe nicht auf die Bemühungen der Streckenposten reagiert, die ihn aufhalten wollten. Ein Vertreter des Teams gab an, dass der Mitarbeiter nicht gemerkt habe, dass ein Streckenposten ihn habe aufhalten wollen. Die Offiziellen halten aber fest, dass das Teammitglied ohnehin wissen müsse, dass das Betreten der Strecke nach der Freigabe des Grids verboten sei.

Ein Versehen des Mitarbeiters? Medienberichten zufolge soll der Teammitarbeiter versucht haben, ein Klebeband von der Boxenmauer zu entfernen. Teams verwenden solche Markierungen gerne, um es den Piloten zu erleichtern, die richtige Position in ihrer Startbox zu finden und so einen Fehlstart zu vermeiden. Die Sicht aus dem Cockpit ist schlecht, die Markierungen auf dem Asphalt sind oft nicht gut zu erkennen. Daher haben viele Fahrer und Teams bestimmte Rituale, beispielsweise ein Klebestreifen auf Höhe des Spiegels (aus Sicht des Cockpits) oder Ähnliches, an dem sich die Piloten ausrichten. Markierungen auf der Boxenmauer sind zulässig (auf der Strecke wären sie es nicht). Hat da also jemand versucht, die Konkurrenz zu verwirren, indem der Orientierungspunkt kurz vor dem Start verschwindet? So zumindest der Vorwurf.

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies wurde in seiner zu der Untersuchung befragt Medienrunde (allerdings vor Urteilsverkündung und bevor das Klebeband-Thema aufkam). Der Franzose sagte, es handele sich um ein Missverständnis. «Wir haben uns das Video mit der FIA angesehen. Sicherlich können wir das in Zukunft besser machen, aber wir haben nicht das Gefühl, dass wir irgendwelche Anweisungen ignoriert haben, und wir haben auch keine konkreten Anweisungen erhalten. Ich denke also, dass es sich um Kleinigkeiten handelt, die wir dennoch in Zukunft angehen werden.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20