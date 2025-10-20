McLaren: Wenn Stallorder, dann rein mathematisch

Nur noch 14 Punkte trennen die beiden Formel-1-Piloten von McLaren nach dem Austin-Rennen noch. Wie McLaren die Ruhe bewahrt – und warum man sich trotzdem weiter nicht auf einen Nr.-1-Fahrer festlegt.

Die Team-WM ist fix, aber seit dem Italien-GP in Monza bröckeln die McLaren-Dominanz und auch der Vorsprung der beiden Fahrer in der WM-Wertung. Aus den letzten vier Rennen holte Max Verstappen drei Siege und einen zweiten Platz sowie jetzt den Sprintsieg in Austin. Der Niederländer ist wieder dran – zwar noch nicht in Schlagdistanz, aber auf Kurs dorthin.

McLaren-Teamchef Stella erklärte nach dem Austin-GP, bei dem Lando Norris Zweiter und Oscar Piastri Fünfter wurde, wie das Team Ruhe bewahrt: «Zunächst einmal muss ich selbst ruhig bleiben, was mir dank meiner Erfahrung und auch dadurch, dass ich die Dinge relativiere, hoffentlich gelingen wird. Und wir sprechen immer wieder darüber, dass das, was wir derzeit erleben, nämlich ein harter Kampf um Siege und um die Fahrerwertung, genau das ist, worum es in der Formel 1 geht. Wenn überhaupt, war es ungewöhnlich, dass wir in Barcelona, Bahrain und an einigen anderen Orten so leicht P1 und P2 erreicht haben. Das ist nicht das, worum es in der Formel 1 geht.»

Der Italiener erklärt: «Es ist also ein Prozess, sich an diese Art von Druck zu gewöhnen, den wir mit maximaler Intensität und minimalem Stress erleben wollen. Wir wollen nicht die Freude an dem verlieren, was wir tun. Wir wollen nur sicherstellen, dass wir uns in einen Zustand versetzen, in dem wir unsere beste Leistung bringen können, was auch bedeutet, Spaß zu haben und zu erkennen, dass es letztendlich ein großes Privileg ist, in dieser Situation zu sein. Und dieses Privileg verdanken wir der guten Arbeit, die McLaren, das Team und die beiden Fahrer geleistet haben. Was wir also in Zukunft tun werden, ist ganz einfach. Wir machen einfach weiter so gute Arbeit, dann kommen die Ergebnisse von selbst.»

Dennoch pirscht sich Verstappen immer weiter ran – denn, wenn zwei sich streiten, freut sich in der Regel der Dritte. McLaren hat sich nicht auf einen Nummer-1-Fahrer festgelegt – und will das auch weiterhin nicht tun. Zumindest vorerst.

Stella: «Dass wir noch fünf Rennen und zwei Sprints haben, kann auch bedeuten, dass wir die Lücke auf Verstappen ausbauen können. Wir sehen die nächsten Rennen als Chance, die Lücke auszubauen.» Und zu einer möglichen Festlegung auf einen Fahrer als Nummer 1, um den Fahrer-WM-Titel nicht zu verzocken: «Wenn es darum gehen sollte, eine Entscheidung zu treffen, dann wird die allein auf Mathematik basieren. Ich kann mich zumindest an die Jahre 2007 und 2010 erinnern, in denen man zum letzten Rennen fährt und tatsächlich der Dritte die Meisterschaft gewinnt. Wir werden also die Tür nicht schließen, es sei denn, das passiert durch die Mathematik.» Also wenn einer der Fahrer rechnerisch nicht mehr im Rennen wäre. Nach dem Austin-Wochenende liegen nur noch 14 Punkte zwischen den beiden…

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20