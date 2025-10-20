So erlebte Kimi Antonelli den Crash mit Sainz
Rückschlag für Mercedes-Pilot Kimi Antonelli! In Runde 7 des Rennens in Austin wurde der Rookie von Carlos Sainz in Kurve 15 erwischt. Sainz war raus, Antonelli konnte weiterfahren, verlor aber viel Zeit. Die Szene ruinierte sein Rennen, am Ende kam er nicht über Rang 13 hinaus.
Antonelli nach dem Rennen: «Es ist jammerschade, dass ich ausgeschaltet wurde. Das Rennen war echt hart.» Für den Crash bekam Sainz von den Stewards die Hauptschuld zugesprochen und wurde auch bestraft. Hätte der Spanier weiterfahren können, wäre es eine 10-Sekunden-Strafe gewesen. Weil er aber abstellen musste, wird die Strafe in 5 Startplätze für Mexiko umgewandelt.
Antonelli über die Szene: «Ich habe ihn gesehen. Wenn man sich die Videos anschaut, sieht man, dass ich sogar versucht habe, den Scheitelpunkt zu vermeiden. Ich habe ihn kommen sehen. Er war weit weg, dann habe ich gesehen, dass er blockierte. Und ich habe gehofft, dass er mich nicht trifft.» Vergebens, Antonelli wurde getroffen. Wegen der Bergung von Sainz‘ Williams kam das virtuelle Safety-Car, Antonelli konnte weiterfahren.
Ohne den Zwischenfall wären die Top-10 wohl drin gewesen, verriet Antonelli. Der 19-Jährige klagte aber: «Ich hatte starke Vibrationen, habe mit dem Heckflügel ein bisschen die Mauer touchiert. Ich muss also noch mal schauen, ob das Auto in Ordnung war. Das Tempo war okay, wenn ich nicht im Verkehr war…» Schon am Wochenende geht es in Mexiko-Stadt weiter…
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20