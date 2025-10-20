So erlebte Kimi Antonelli den Crash mit Sainz

Eine Kollision mit Carlos Sainz kostete Kimi Antonelli im F1-Rennen von Austin wertvolle Positionen und wohl Punkte. Der Italiener verriet: Er sah Sainz kommen, versuchte sogar noch, den drohenden Unfall zu vermeiden.

Rückschlag für Mercedes-Pilot Kimi Antonelli! In Runde 7 des Rennens in Austin wurde der Rookie von Carlos Sainz in Kurve 15 erwischt. Sainz war raus, Antonelli konnte weiterfahren, verlor aber viel Zeit. Die Szene ruinierte sein Rennen, am Ende kam er nicht über Rang 13 hinaus.

Antonelli nach dem Rennen: «Es ist jammerschade, dass ich ausgeschaltet wurde. Das Rennen war echt hart.» Für den Crash bekam Sainz von den Stewards die Hauptschuld zugesprochen und wurde auch bestraft. Hätte der Spanier weiterfahren können, wäre es eine 10-Sekunden-Strafe gewesen. Weil er aber abstellen musste, wird die Strafe in 5 Startplätze für Mexiko umgewandelt.

Antonelli über die Szene: «Ich habe ihn gesehen. Wenn man sich die Videos anschaut, sieht man, dass ich sogar versucht habe, den Scheitelpunkt zu vermeiden. Ich habe ihn kommen sehen. Er war weit weg, dann habe ich gesehen, dass er blockierte. Und ich habe gehofft, dass er mich nicht trifft.» Vergebens, Antonelli wurde getroffen. Wegen der Bergung von Sainz‘ Williams kam das virtuelle Safety-Car, Antonelli konnte weiterfahren.

Ohne den Zwischenfall wären die Top-10 wohl drin gewesen, verriet Antonelli. Der 19-Jährige klagte aber: «Ich hatte starke Vibrationen, habe mit dem Heckflügel ein bisschen die Mauer touchiert. Ich muss also noch mal schauen, ob das Auto in Ordnung war. Das Tempo war okay, wenn ich nicht im Verkehr war…» Schon am Wochenende geht es in Mexiko-Stadt weiter…

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20