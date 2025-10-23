Drugovich über Stroll (Aston Martin): Fast aufgegeben

​Oft wird Lance Stroll Lustlosigkeit vorgeworfen. Aber der Sohn von Aston Martin-Chef Lawrence Stroll sitzt auch 2026 im grünen Rennwagen. Ex-Aston-Testfahrer Felipe Drugovich sagt, Lance habe fast aufgegeben.

Wenn wir dem Kanadier Lance Stroll im Fahrerlager so zusehen, drängt sich oft der Verdacht auf: Das ist ein Mann, der eigentlich lieber woanders wäre. Seit Jahren wird dem 26-jährigen Kanadier Unlust vorgeworfen, obgleich die Mitarbeiter von Aston Martin den Rennfahrer verteidigen.

Klar drängt sich die Frage auf: Wo wäre Stroll junior ohne Stroll senior? Hätte Lance auch ein Formel-1-Cockpit, wenn sein Vater nicht Chef von Aston Martin wäre?

Der langjährige Aston Martin-Reservist Felipe Drugovich (Formel-2-Meister von 2022) sagt nun im brasilianischen Podcast «Na Ponte dos Dedos» (bis in die Fingerspitzen) – fast wäre alles ganz anders gekommen.

Der 26-jährige Brasilianer sagt über den WM-Zehnten von 2023: «Ich verlängerte bei Aston Martin meinen Vertrag für 2024 und 2025, nicht nur in der Hoffnung, sondern auch in Gesprächen darüber, dass ich 2024 übernehmen würde. Irgendwann wollten andere Fahrer vielleicht ja nicht mehr weitermachen.»



«Ende 2023 wurde konkreter, dass es für 2024 klappen würde. Sie legten mir den Vertrag zur Verlängerung für 2024 und 2025 vor. Ich sagte: ‚Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, los geht‘s.‘ Ein Platz im Renn-Team war viel näher, als alle dachten. Wir waren sehr nahe am Punkt, dass Lance 2024 nicht weitermacht.»



Letztlich blieb Stroll, und Drugovich blieb Ersatz, bevor er sich nun in der Formel E neu orientiert. Felipe bereut nichts: «Ich dachte wirklich, eine Tür würde sich öffnen, aber dann ist es nicht passiert, und so steckte jetzt fest. Es ist, wie es ist, es gibt nicht viel, worüber ich mich beklagen sollte.»



Felipe Drugovich fährt die Formel-E-Saison 2025/2026 für Andretti. Lance Stroll ist bis Ende 2026 bei Aston Martin unter Vertrag.







