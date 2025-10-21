Max Verstappen: Grosser Nachteil gegen McLaren

​Weltmeister Max Verstappen hat aus den vergangenen sechs F1-Rennen (fünf GP, ein Sprint) vier Siege und zwei zweite Plätze geholt. Aber gegen McLaren ist er im Nachteil, findet Ex-GP-Fahrer Martin Brundle.

Max Verstappen hat einen tollen Lauf nach der Formel-1-Sommerpause: Rang 2 in Zandvoort, Sieg von Pole in Monza, Sieg von Pole in Baku, Rang 2 in Singapur, Sieg von Pole im Sprint von Austin/Texas, Sieg von Pole im USA-GP auf dem Circuit of the Americas.

Dennoch, so wittert der 158-fache GP-Teilnehmer Martin Brundle, ist der Niederländer gegen die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris im Nachteil. In seiner Nachbetrachtung des USA-GP für die Kollegen von Sky sagt der 66-jährige Engländer: «Die McLaren-Trumpfkarte besteht darin, dass es zwei gegen einen heisst, und das müssen sie nun an jedem GP-Wochenende gegen Max Verstappen sehr clever ausspielen, bis einschliesslich Abu Dhabi.»

«Verstappen hat in den letzten fünf Rennen 119 von 133 möglichen Punkten geholt und Piastris Vorsprung in den letzten vier Rennen um 60 Punkte verkürzt. Jetzt liegt er nur noch 40 Punkte zurück. Wenn das so weitergeht, wird er Weltmeister – aber einige der kommenden Strecken spielen eher in die Hände von McLaren. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Red Bull Racing derzeit das bessere Allround-Auto ist und Max in absoluter Top-Form fährt.»



Für Brundle (Sportwagen-Weltmeister 1988, Le Mans-Sieger 1990, F1-WM-Sechster 1992) steht fest: «Die Sekunden nach dem Start zum Sprint in Texas war vielleicht ein entscheidender Moment in der diesjährigen Fahrerwertung.»



«Was Oscar Piastri vorführte, war eine typische Fahrweise für einen normalen Kampf in der ersten Kurve während eines Rennens. Aber nicht so am Start, da dort praktisch garantiert ein oder mehrere Autos versuchen, sich gegenseitig auszubremsen und so in die Lücke zu gelangen. Und diese Autos haben keine Möglichkeit, weiter abzubremsen oder schnell die Richtung zu ändern.»



«Piastri war in diesem Moment voll auf seinen Meisterschaftsrivalen Lando Norris konzentriert, und dann kam es in dieser Kurve 1, die viele verschiedenen Linien erlaubt, zu einer Kettenreaktion.»



«Mit einem souveränen Verstappen an der Spitze war dies für McLaren in Sachen Ergebnis der schlimmstmögliche Fall.»







USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20



