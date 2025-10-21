Max Verstappen: Grosser Nachteil gegen McLaren
Max Verstappen hat einen tollen Lauf nach der Formel-1-Sommerpause: Rang 2 in Zandvoort, Sieg von Pole in Monza, Sieg von Pole in Baku, Rang 2 in Singapur, Sieg von Pole im Sprint von Austin/Texas, Sieg von Pole im USA-GP auf dem Circuit of the Americas.
Dennoch, so wittert der 158-fache GP-Teilnehmer Martin Brundle, ist der Niederländer gegen die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris im Nachteil. In seiner Nachbetrachtung des USA-GP für die Kollegen von Sky sagt der 66-jährige Engländer: «Die McLaren-Trumpfkarte besteht darin, dass es zwei gegen einen heisst, und das müssen sie nun an jedem GP-Wochenende gegen Max Verstappen sehr clever ausspielen, bis einschliesslich Abu Dhabi.»
«Verstappen hat in den letzten fünf Rennen 119 von 133 möglichen Punkten geholt und Piastris Vorsprung in den letzten vier Rennen um 60 Punkte verkürzt. Jetzt liegt er nur noch 40 Punkte zurück. Wenn das so weitergeht, wird er Weltmeister – aber einige der kommenden Strecken spielen eher in die Hände von McLaren. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Red Bull Racing derzeit das bessere Allround-Auto ist und Max in absoluter Top-Form fährt.»
Für Brundle (Sportwagen-Weltmeister 1988, Le Mans-Sieger 1990, F1-WM-Sechster 1992) steht fest: «Die Sekunden nach dem Start zum Sprint in Texas war vielleicht ein entscheidender Moment in der diesjährigen Fahrerwertung.»
«Was Oscar Piastri vorführte, war eine typische Fahrweise für einen normalen Kampf in der ersten Kurve während eines Rennens. Aber nicht so am Start, da dort praktisch garantiert ein oder mehrere Autos versuchen, sich gegenseitig auszubremsen und so in die Lücke zu gelangen. Und diese Autos haben keine Möglichkeit, weiter abzubremsen oder schnell die Richtung zu ändern.»
«Piastri war in diesem Moment voll auf seinen Meisterschaftsrivalen Lando Norris konzentriert, und dann kam es in dieser Kurve 1, die viele verschiedenen Linien erlaubt, zu einer Kettenreaktion.»
«Mit einem souveränen Verstappen an der Spitze war dies für McLaren in Sachen Ergebnis der schlimmstmögliche Fall.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20