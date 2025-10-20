So lief der Ladies Race Day auf dem Red Bull Ring

Eine Styling-Session gab es auch noch

Beim Krone Ladies Race Day auf dem Red Bull Ring in Spielberg übernahmen vergangene Woche 120 Damen die Piste, fuhren unter professioneller Anleitung Kart, Buggy, KTM X-Bow und auch mit Porsches über die GP-Strecke.

Vergangene Woche haben 120 Frauen den Red Bull Ring in Spielberg übernommen! Im Rahmen des Krone Ladies Race Day sind 120 Ladies auf Österreichs GP-Strecke unterwegs gewesen.

Schon zum zwölften Mal in Serie fand das Event statt – mit jeder Menge Frauen-Power in der eigentlichen Männerdomäne Motorsport.

Unter der Anleitung von vier Profis gingen die Ladies auf die Piste: Die Rennfahrerinnen Corinna Kamper, Laura Kraihamer, Alina Loibnegger und Bianca Steiner standen den Frauen mit Rat und Tat zur Seite.

Und gefahren wurde so ziemlich alles: Dort, wo kommendes Jahr wieder Formel 1, MotoGP, DTM und Red Bull Ring Classics steigen, fuhren die Frauen alles vom Kart über Offroad-Buggys bis hin zum KTM X-Bow. Dazu gab es Drift-Sessions im Driving-Center. Das Highlight: Mit neuesten Porsche-Modellen ging es über die GP-Strecke.

Und wie es sich für den Motorsport gehört, gab es anschließend noch Debrief-Sessions und Siegerehrung – und dann noch ein Dinner und Fotoshooting inklusive Styling.