Timo Glock: Verstappen dominiert, McLaren ist nervös

​Für Weltmeister Max Verstappen ist das GP-Wochenende der USA ideal verlaufen: Sieg im Sprint, Sieg im Grand Prix. Ex-GP-Fahrer Timo Glock wittert: «Bei McLaren sind sie jetzt richtig nervös.»

Vor dem Italien-GP lag Max 104 Punkte hinter Leader Piastri, nun sind es noch 40. Was hätte Verstappen jemandem gesagt, der ihm eröffnet hätte, dass Max so Boden gutmachen würde. Verstappen grinst: «Ich hätte gesagt – du Idiot.»

Der inzwischen 68-fache GP-Sieger aus den Niederladen hat in Texas ein Wochenende nach Mass geliefert: Pole für den Sprint, Sieg im Sprint, Pole für den Grand Prix, vierter Sieg beim USA-GP. Besser geht das nicht.

Verstappen hat nun aus den vergangenen fünf GP-Wochenenden drei Siege (mit dem Sprint von Texas sogar vier) geholt und zwei zweite Ränge. Seine Darbietung auf dem Circuit of the Americas bei Austin hinterlässt beim WM-Gegner Spuren, wie Timo Glock erkennt.

Der 43-jährige Deutsche aus Lindenfels hat die Action vor Ort für unsere Kollegen von Sky verfolgt und sagt: «Bei McLaren sind sie jetzt richtig nervös.»



Der WM-Zehnte von 2008 und 2009 weiter: «Die Problematik ist nicht nur, dass Red Bull Racing zur Siegerform zurückgefunden hat, sondern dass es Rennstrecken gibt, wo auch Mercedes plötzlich da ist, und hier in Texas war Ferrari stark.»



«Oscar und Lando sind mit der Situation konfrontiert, dass es andere Teams geben kann, die ihnen Punkte wegnehmen – während Verstappen ein Spitzenergebnis nach dem anderen einfährt. Für mich ist Max Verstappen derzeit zu dominant, dass ihn jemand unter Druck setzt. Er kann völlig frei fahren, denn er hat nichts zu verlieren.»



Haben wir im Frühling und auch im Sommer nicht gesagt, wie cool doch dieser Oscar Piastri sei? Diese Leichtigkeit ist auch gemäss Timo Glock ein wenig verschwunden: «Piastri wirkt auf mich verunsichert. Er ist, das sollten wir nie vergessen, ja erst in seinem dritten Formel-1-Jahr, aber nun in der Situation, dass der Druck als WM-Leader stetig wächst. Das frei Auffahren vom Anfang des Jahres geht ihm nicht mehr so leicht von der Hand.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20



