Mexiko-GP: Kopfweh für Max Verstappen & Co.

​Die Formel 1 kehrt zurück ins Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt. Die Traditionsstrecke stellt Weltmeister Max Verstappen und seine Rivalen vor ganz besondere Herausforderungen.

Am kommenden Wochenende gehen die GP-Stars auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez an den Start, und die mexikanische Rennstrecke stellt Fahrer und Ingenieure gleichermassen vor eine besondere Herausforderung. Denn die extreme Höhenlage des GP-Rundkurses wirkt sich nicht nur auf die Power der Motoren, sondern auch auf den Abtrieb aus.

Abtrieb ist zweifellos der wichtigste Faktor für die Performance eines Formel-1-Autos, denn je stärker das Auto auf den Boden gedrückt werden kann, desto schneller kommt es um die Kurven und desto besser fällt das Fahrverhalten aus.

Wenn sich der Anpressdruck ändert, kann der Fahrer das im Auto spüren. Ein geringerer Anpressdruck führt dazu, dass das Auto mehr rutscht, das Heck ist weniger stabil, aber man hat weniger Luftwiderstand auf den Geraden.

Bei höherem Anpressdruck liegt das Auto viel fester auf dem Boden, aber auf den Geraden kann es sich anfühlen, als hätte man einen Fallschirm am Heck.

Ein Ort wie Mexiko liegt mit 2240 Meter über Meer sehr hoch, so dass die Luftdichte gering ist, was bedeutet, dass weniger Luftpartikel das Auto auf den Boden drücken. In Mexiko kann man also mit maximalem Abtrieb fahren, wie etwa in Monaco oder Budapest.



Aber der Flügel erzeugt einen ähnlichen Abtriebswert wie in Monza, und man misst die höchsten Top-Geschwindigkeiten der Saison.



Auch für die Fahrzeugkühlung ist es eine Herausforderung, da weniger Luft durch die Kühler und Kühlluftöffnungen strömt, um die Temperaturen wichtiger Systeme wie der Antriebseinheit und der Bremsen zu senken. Daher wird in Mexiko in der Regel zusätzliche Kühlung eingesetzt.



Ein weiterer wichtiger Einfluss auf die aerodynamische Performance des Autos ist das Wetter, insbesondere der Wind. Die Aerodynamik ist sehr empfindlich, so dass sich Änderungen der Windrichtung oder -geschwindigkeit auf das Fahrverhalten eines Autos auswirken können.



Wenn man mit Gegenwind in eine Kurve fährt, nähert man sich der Kurve langsamer, hat aber mehr Abtrieb, da der Wind das Auto stärker auf den Boden drückt, dadurch kann man schneller durch die Kurve fahren.



Umgekehrt fährt man bei Rückenwind schneller auf die Kurve zu, hat aber weniger Abtrieb, so dass sich das Auto leichter anfühlt, da weniger Wind vorhanden ist, der das Auto nach unten drückt.





