Ferrari-Klatsche: So reagieren Hamilton und Leclerc
Lewis Hamilton und Charles Leclerc
Interlagos war für Ferrari keine Reise wert: Charles Leclerc unschuldig ausgeschieden, als Opfer der Berührung der Autos von Piastri und Antonelli, Lewis Hamilton ebenfalls out, zu stark beschädigt sein Ferrari nach einer Kollision mit der Alpine von Franco Colapinto.
Danach meldete sich Ferrari-Chef John Elkann zu Wort, und seine Kritik an Lewis Hamilton und Charles Leclerc hat nicht nur in Italien tüchtig Wirbel erzeugt.
Elkann sagte: «Brasilien war eine grosse Enttäuschung. Was unser Engagement in der Formel 1 angeht, so haben unsere Mechaniker titelfähig sind, mit all dem, was sie bei Boxenstopps zeigen. Wenn wir uns die Arbeit der Ingenieure betrachten, dann besteht kein Zweifel daran, dass der Rennwagen verbessert worden ist.»
Und nun kommt’s, denn Elkann fügt über die beiden Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc an: «Alles Andere ist nicht auf der Höhe des Erforderlichen. Wir haben Piloten, die sich besser aufs Fahren konzentrieren und weniger reden sollten. Denn wir haben einige wichtige Rennen vor uns, und den zweiten Saisonrang zu erreichen, ist nicht unmöglich.»
Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Hamilton und der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc meldeten sich nach dem GP-Wochenende von Brasilien auf ihren sozialen Kanälen – und einige Wort können durchaus als Antwort an Elkann verstanden werden.
Hamilton schreibt: «Ich stehe hinter meinem Team. Ich stehe zu mir selber. Ich gebe nicht auf. Nicht jetzt, niemals früher, nie in der Zukunft. Danke, Brasilien, wie immer.»
Leclerc schreibt: «Ein sehr schwieriges Wochenende in São Paulo. Es ist enttäuschend, mit fast leeren Händen zurückzukommen, in dieser kritischen Phase der WM, in welcher es für uns um Platz 2 im Konstrukteurs-Pokal geht. Von jetzt an wird es schwierig, und es ist klar, dass wir das in den letzten drei Rennen nur dann drehen können, wenn wir zusammenstehen. Wir geben alles, wie immer.»
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22