Nico Hülkenberg: Weise Worte nach Bortoleto-Crash

​Unfall im Sprint, Unfall im Grand Prix – das erste Heim-GP-Wochenende von Gabriel Bortoleto war übel. Aber der junge Brasilianer freut sich über einfühlsame Worte von Nico Hülkenberg.

So hatte sich Gabriel Bortoleto sein erstes GP-Wochenende in der Heimatstadt São Paulo gewiss nicht vorgestellt: Schlimmer Crash zum Schluss des Sprints, im Grand Prix dann schon kurz nach dem Start out, neben die Bahn geschubst von Aston Martin-Fahrer Lance Stroll.

Während Bortoleto den Rest des WM-Laufs zuschauen musste, fuhr sein Sauber-Stallgefährte Nico Hülkenberg auf Platz 9.

Der 38-jährige Hülkenberg und der 21-jährige Bortoleto pflegen ein hervorragendes Verhältnis. «Ich kann so viel von Nico lernen», hat Gabriel im Spätsommer zur Arbeit mit dem GP-Routinier gesagt, «und er hat immer ein offenes Ohr für mich.»

Für den Deutschen war Interlagos 2025 das 247. GP-Wochenende seiner Karriere, für Bortoleto war es das 21. Gabriel erzählt: «Nico sagte nach dem Crash zu mir: ‘Sei versichert, so etwas passiert nur einmal in 20 Jahren. Du wirst viele gute und schlechte Momente erleben. Ich habe viele solcher Momente erlebt. Das macht einen nur stärker.’ Nico ist stolz auf das, was ich dieses Jahr geleistet habe. Er ist meine Referenz, und es macht grossen Spass, mit ihm zu arbeiten.»



Der gegenwärtige WM-Neunter Hülkenberg sagt über seinen jungen Stallgefährten: «Gabi ist einer der vielversprechendsten Rookies, die ich seit langem gesehen habe. Er hat es wirklich voll drauf. Er lernt extrem rastant und er ist ein sehr schneller Fahrer. Wenn er so weitermacht, dann wird er eine richtig schöne und erfolgreiche Karriere haben.»



«Gabi ist eine Maschine. Er produziert Runden wie ein Drucker, dem die Tinte nie ausgeht. Für einen Rookie und angesichts dessen, was er leistet, macht er wenige Fehler. Das ist ziemlich erstaunlich.»



Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley: «Man kann Menschen nicht zwingen, Freunde zu sein. Nico und Gabi haben ihre Beziehung von Anfang an auf Vertrauen aufgebaut. Und Bortoleto ist, wie wir gesehen haben, mehr als offen dafür, von allen um ihn herum zu lernen, seine Leistung zu verbessern und alles aufzusaugen, was er mitnehmen kann. Nico hat wirklich Freude daran, ihm zu helfen. Hier ist echte Freundschaft entstanden.»







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22







