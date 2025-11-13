Max Verstappen rechnet ab: So ging WM-Titel verloren
Max Verstappen fuhr in Brasilien aus der Boxengasse zu Platz 3
Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat das in seiner neuen Kolumne für SPEEDWEEK.com sehr schön auf den Punkt gebracht: sehr schön auf den Punkt gebracht: «49 Punkte Rückstand auf WM-Leader Norris, bei drei ausstehenden Grands Prix und einem Sprint – es muss nun bei Lando Norris jetzt schon etwas passieren, um die WM-Chancen von Max intakt zu halten, sonst haben wir keine Chance; wir brauchen einen Ausfall von Lando oder eine Kollision.»
Max Verstappen selber hat in Brasilien eine fabelhafte Aufholjagd gezeigt: aus der Boxengasse zu Platz 3. Aber selbst diese herausragende Leistung reicht nicht, wenn Lando Norris Sieg um Sieg einfährt, wie in Mexiko-Stadt oder in Interlagos.
Verstappen hat in São Paulo offen über seine Situation gesprochen: «Wir haben das Titelrennen nicht hier in Brasilien verloren. Wir haben die Meisterschaft vom ersten Rennen bis Zandvoort verloren.»
«Wir hatten leider zu viele Wochenenden, an denen wir nicht schnell genug waren. Daraus ist ein grosser Rückstand entstanden.»
«Dann hatten wir sehr gute Momente, in denen wir Punkte gutgemacht haben, aber das ist einfach nicht genug.»
Las Vegas, Katar, Abu Dhabi – was kann der 68-fache GP-Sieger gegen McLaren ausrichten?
Max meint: «Das sind sehr unterschiedliche Strecken, daher ist es ehrlich gesagt schwer zu sagen, wie sich das entwickeln wird. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen.»
Fakt ist: In der Form von Mexiko und Brasilien fährt Lando Norris seinem ersten WM-Titel entgegen.
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22