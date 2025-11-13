Max Verstappen rechnet ab: So ging WM-Titel verloren

​Drei Grands Prix und ein Sprint vor Schluss der Formel-1-WM 2025 liegt Max Verstappen 49 Punkte hinter Lando Norris. Der Niederländer sagt, wo der WM-Titel wohl verloren ging.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat das in seiner neuen Kolumne für SPEEDWEEK.com sehr schön auf den Punkt gebracht: sehr schön auf den Punkt gebracht: «49 Punkte Rückstand auf WM-Leader Norris, bei drei ausstehenden Grands Prix und einem Sprint – es muss nun bei Lando Norris jetzt schon etwas passieren, um die WM-Chancen von Max intakt zu halten, sonst haben wir keine Chance; wir brauchen einen Ausfall von Lando oder eine Kollision.»

Max Verstappen selber hat in Brasilien eine fabelhafte Aufholjagd gezeigt: aus der Boxengasse zu Platz 3. Aber selbst diese herausragende Leistung reicht nicht, wenn Lando Norris Sieg um Sieg einfährt, wie in Mexiko-Stadt oder in Interlagos.



Verstappen hat in São Paulo offen über seine Situation gesprochen: «Wir haben das Titelrennen nicht hier in Brasilien verloren. Wir haben die Meisterschaft vom ersten Rennen bis Zandvoort verloren.»



«Wir hatten leider zu viele Wochenenden, an denen wir nicht schnell genug waren. Daraus ist ein grosser Rückstand entstanden.»



«Dann hatten wir sehr gute Momente, in denen wir Punkte gutgemacht haben, aber das ist einfach nicht genug.»



Las Vegas, Katar, Abu Dhabi – was kann der 68-fache GP-Sieger gegen McLaren ausrichten?



Max meint: «Das sind sehr unterschiedliche Strecken, daher ist es ehrlich gesagt schwer zu sagen, wie sich das entwickeln wird. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen.»



Fakt ist: In der Form von Mexiko und Brasilien fährt Lando Norris seinem ersten WM-Titel entgegen.







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22







