Oscar Piastri: «Die bitteren Pillen gehören dazu»

WM-Kandidat Oscar Piastri tat sich zuletzt schwer, mit seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris mitzuhalten. Im WM-Kampf liegt er 24 Punkte hinter dem Briten. Seine Rückschläge sieht er dennoch nicht nur negativ.

Lange hatte Oscar Piastri die WM-Führung inne, doch in Mexiko übernahm sein Teamkollege und grösser Gegner im Kampf um den diesjährigen Fahrer-Titel die Führung. Lando Norris präsentierte sich zuletzt in Top-Form, während Piastri in den jüngsten Kräftemessen ungewöhnlich viel Mühe hatte.

Der Australier erlebte in Baku ein Wochenende zum Vergessen, nach einem Frühstart schied er durch einem selbstverschuldeten Abflug bereits nach wenigen Metern aus. Beim nächsten Rennen in Singapur musste er sich mit dem vierten Platz begnügen und in den darauffolgenden drei Rennen in Texas, Mexiko und Brasilien kam er jeweils als Fünfter ins Ziel.

So kam es, dass er mit einem Rückstand von 24 WM-Zählern auf seinen Stallgefährten nach Las Vegas gereist ist. Der 24-Jährige sagt über seine jüngsten Auftritte: «Ich denke, die Rennen in Austin und Mexiko waren etwas anders als die anderen Rennen, die nicht so erfolgreich verlaufen sind. Wir hatten dort ein klares Tempo-Defizit, und irgendetwas Grundsätzliches hat da einfach nicht funktioniert.»

«Bei den anderen Rennen war es eine Kombination von Dingen, die nicht wie geplant verliefen. Baku war, wie es war, in Singapur lief es eigentlich ganz vernünftig, nur der Rennverlauf war nicht ganz so, wie ich ihn mir gewünscht hatte. Und ich denke, selbst in Brasilien war mein Speed streckenweise ganz gut. Ich glaube nicht, dass mein Crash im Sprint eine grosse Auswirkung auf das restliche Wochenende hatte.»

«Er führte zwar dazu, dass einige Dinge für das restliche Wochenende nicht optimal waren, deshalb denke ich auch, dass wir beim Tempo gar nicht so schlecht abschnitten. Es ist einfach zu viel passiert, deshalb kam am Ende nicht das richtige Ergebnis heraus», ist sich der neunfache GP-Sieger sicher.

Piastri sieht die Sorgen, die ihn bisher gequält haben, auch nicht nur negativ – im Gegenteil. «Ich habe aus allen Ereignissen etwas gelernt, so hart es manchmal auch war, gab es immer auch etwas, das mich mit Blick auf die Zukunft voranbringen wird. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die Ergebnisse besser ausfallen, aber man muss immer wieder Hindernisse überwinden, nichts läuft immer nur perfekt. Und letztlich geht es auch darum, die richtigen Lehren zu ziehen. Ich will natürlich bei jeder Gelegenheit versuchen, den Sieg zu holen. Aber manchmal muss man solche bittere Pillen schlucken, sie gehören dazu, wenn man versucht, etwas zu erreichen.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22