Oscar Piastri: «Die bitteren Pillen gehören dazu»
Oscar Piastri
Lange hatte Oscar Piastri die WM-Führung inne, doch in Mexiko übernahm sein Teamkollege und grösser Gegner im Kampf um den diesjährigen Fahrer-Titel die Führung. Lando Norris präsentierte sich zuletzt in Top-Form, während Piastri in den jüngsten Kräftemessen ungewöhnlich viel Mühe hatte.
Der Australier erlebte in Baku ein Wochenende zum Vergessen, nach einem Frühstart schied er durch einem selbstverschuldeten Abflug bereits nach wenigen Metern aus. Beim nächsten Rennen in Singapur musste er sich mit dem vierten Platz begnügen und in den darauffolgenden drei Rennen in Texas, Mexiko und Brasilien kam er jeweils als Fünfter ins Ziel.
So kam es, dass er mit einem Rückstand von 24 WM-Zählern auf seinen Stallgefährten nach Las Vegas gereist ist. Der 24-Jährige sagt über seine jüngsten Auftritte: «Ich denke, die Rennen in Austin und Mexiko waren etwas anders als die anderen Rennen, die nicht so erfolgreich verlaufen sind. Wir hatten dort ein klares Tempo-Defizit, und irgendetwas Grundsätzliches hat da einfach nicht funktioniert.»
«Bei den anderen Rennen war es eine Kombination von Dingen, die nicht wie geplant verliefen. Baku war, wie es war, in Singapur lief es eigentlich ganz vernünftig, nur der Rennverlauf war nicht ganz so, wie ich ihn mir gewünscht hatte. Und ich denke, selbst in Brasilien war mein Speed streckenweise ganz gut. Ich glaube nicht, dass mein Crash im Sprint eine grosse Auswirkung auf das restliche Wochenende hatte.»
«Er führte zwar dazu, dass einige Dinge für das restliche Wochenende nicht optimal waren, deshalb denke ich auch, dass wir beim Tempo gar nicht so schlecht abschnitten. Es ist einfach zu viel passiert, deshalb kam am Ende nicht das richtige Ergebnis heraus», ist sich der neunfache GP-Sieger sicher.
Piastri sieht die Sorgen, die ihn bisher gequält haben, auch nicht nur negativ – im Gegenteil. «Ich habe aus allen Ereignissen etwas gelernt, so hart es manchmal auch war, gab es immer auch etwas, das mich mit Blick auf die Zukunft voranbringen wird. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die Ergebnisse besser ausfallen, aber man muss immer wieder Hindernisse überwinden, nichts läuft immer nur perfekt. Und letztlich geht es auch darum, die richtigen Lehren zu ziehen. Ich will natürlich bei jeder Gelegenheit versuchen, den Sieg zu holen. Aber manchmal muss man solche bittere Pillen schlucken, sie gehören dazu, wenn man versucht, etwas zu erreichen.»
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22