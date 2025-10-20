IDM News: WM-Ausflug, BSB-Titel und Pläne 2026

Jetzt sind auch die letzten Piloten im Ziel angekommen. Sei es beim Supersport-WM-Finale in Jerez oder bei der BSB in Brands Hatch. Bei einem IDM-Champion kann man einkaufen gehen. Pläne für 2026.

Langsam, aber sicher kehrt Ruhe ein im Racing-Zirkus. Während an der einen Stelle noch gefeiert wird, geht an anderer Stelle schon die Planung 2026 los.

Noch ein Titel

Im Vorjahr hatte sich Ilya Mikhalchik mit dem Team von Werner Daemen seinen vierten Titel in der IDM Superbike gesichert. Danach trennten sich die Wege des Erfolgs-Duos. Mikhalchik wagte den Sprung nach Großbritannien. Dort holt er jetzt beim Rennen in Brands Hatch den Titel in der Superstock-Klasse der Britischen Meisterschaft BSB. «Dies war ein besonderes Jahr mit vielen Veränderungen in meiner Karriere», berichtete der Ukrainer, «in dem ich mich neuen Herausforderungen auf neuen Strecken gestellt habe. Wir haben immer unser Bestes gegeben und vor allem alles unter Kontrolle gehalten. Ich möchte mich ganz herzlich bei Michael Laverty für diese Gelegenheit in letzter Minute und dem gesamten Team für ihre großartige Arbeit während der gesamten langen Saison sowie bei Luis Fuentes für die beste Unterstützung bedanken. Vielen Dank und wie immer für die beste Unterstützung jeden Tag, meine Liebe Milana. Elf Siege und 16 Podiumsplätze. Cheers.»

Einmal ausgesetzt

Wo war eigentlich Tommi Deitenbach während des letzten IDM-Wochenendes? Statt auf dem Hockenheimring trieb sich der Live-Stream-Kommentator von Radio Viktoria mit seinem Sohn Jan in Tschechien rum. Nach Hause kam man mit dem Titel Vize-Weltmeister SuperMoto of Nations 2025. Seinen Platz am Mikro hatte kurzentschlossen der ehemalige IDM-Pilot Luca Grünwald übernommen, der schon in der Woche zuvor die 24-Stunden des EWC-Finales kommentiert hatte.

Sommer-Schlussverkauf

Den Titel in der IDM Supersport hat sich der Österreicher Andreas Kofler beim Finale in Hockenheim gesichert. Jetzt kommt das eine oder andere unter den Hammer. Im Angebot ist eine Yamaha R6 RJ27, Ersatzteile sowie komplettes Bike nach IDM Supersport-Reglement. Man kann Teile einzeln oder als Paket erwerben.

Party-Planer

Wie es mit dem Team GERT56 im kommenden Jahr weitergeht und in welcher Konstellation steht noch in den IDM-Sternen. Doch das Team wird im kommenden Jahr zehn Jahre alt. Auch da gibt es noch keinen Plan in Sachen Feierlichkeiten. Doch das Team wird auch da seinem Ruf sicherlich alle Ehre machen und sich was Nettes einfallen lassen.

Stream-Planer

Auch in der Saison 2025 hatte die Firma Radio Viktoria alle Rennen der IDM und einige Rahmenrennen für den YouTube-Kanal der IDM produziert. Wie die IDM 2026 genau aussehen wird, ist noch unklar, doch Radio Viktoria hat bereits beim Finale auf dem Hockenheimring klargestellt, dass sie auch im kommenden Jahr am Start sein werden.

Lernkurve

Bei Marvin Siebdraths erstem Einsatz auf der WM-Bühne im spanischen Jerez gingen die Rennen für den Umsteiger von Yamaha auf die Honda, mit der Dirk Geiger in der IDM Supersport 2025 Vizemeister geworden war, von Startplatz 33 los. Im ersten Rennen schied er nach technischen Problemen aus, im zweiten Lauf erreichte er Platz 24. «Viele wertvolle Erkenntnisse aus diesem Tag und der Herausforderung», lautete die kurze Stellungnahme des Teams auf deren Facebook-Seite. «Ein großes Dankeschön an alle Partner und Sponsoren.»