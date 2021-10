Quali: Reeves/Rousseau auf Pole – Sattler/Schmidt P3

Nach den beiden Qualifyings der IDM Sidecars in der Motorsport Arena Oschersleben starten Tim Reeves/Kevin Rousseau (ARS Yamaha) am Sonntag von der Pole Position in beide Rennen. Josef Sattler/Luca Schmidt wurden Dritte.

Jetzt geht es in die Entscheidung bei den IDM Sidecars. Im Rahmen des Sidecar Festivals in Oschersleben stehen am Sonntag die letzten beiden Rennen an und die Führenden, Josef Sattler und Beifahrer Luca Schmidt (ARS Yamaha) benötigen rein rechnerisch noch genau 16 Punkte, um sich den Titel zu sichern.

175 Punkte hat das Team von Bonovo Action bisher gesammelt, und da noch 50 Zähler zu vergeben sind, könnten ihre ärgsten Konkurrenten Tim Reeves und Beifahrer Kevin Rousseau mit zwei Siegen auf maximal 190 Punkte kommen. Vorausgesetzt, Sattler/Schmidt würden am Sonntag Dritte im ersten Rennen, wäre der IDM-Titel der ihre, denn dann hätten sie einen Zähler mehr auf dem Konto. «Dann fahren wir auch noch den WM-Lauf mit», blickte Sattler im Spaß voraus.

Spaßig wird die Sache voraussichtlich aber nicht werden. Sattler/Schmidt gehören zwar wie Reeves/Rousseau dem gleichen Rennstall (Bonovo Action) an, aber eine Teamorder für das bayerisch-thüringische Duo gibt es da keineswegs. «Egal, ob ich Sponsor bin oder nicht, da würden mich einige doch hinten durch die Tür aus der Box rausschmeißen, wenn ich mit so einem Vorschlag daher käme», meinte Teambesitzer Jürgen Röder dazu.

Also können sich die Sidecarfans auf heiße Kämpfe gefasst machen wenn am Sonntagvormittag um 11 Uhr das erste IDM-Rennen gestartet wird. Rennen 2 wird um 15.50 Uhr gestartet.

Mit den Niederländern Bennie Streuer/Jeroen Remmé steht auf Startplatz 2 ein weiteres Bonovo-Team, das Bonovo-Juniorteam Max Zimmermann/Ferry Segers startet von P6.

Von Position 4 los geht es für den Österreicher Peter Kimeswenger und seinen deutschen Beifahrer Kevin Kölsch, der vor einer Woche noch in Hockenheim böse aus dem Sidecar geflogen war. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (Motorsport Königswartha) eroberten sich den fünften Startplatz und hoffen am Ende auf Rang 3 in IDM.

Ergebnis Oschersleben IDM Sidecars Quali:

1. Reeves/Rousseau 1:32.375

2. Streuer/Remmé +0.372

3. Sattler/Schmidt +0.993

4. Kimeswenger/Kölsch +3.436

5. Schwegler/Kopecky +4.294

6. Zimmermann/Segers +4.561

7. Remse/Wechselberger +5.140

8. Periiat/Kotchan +5.294

9. Pärm/Liostok +5.419

10. Kranenburg/Hahn +6.148

11. Vermeule/Bouius +6446

12. Nicholls/Mahl +10.774

Ergebnisse 1000ccm:

1. Pierard/Pierard 1:36.075

2. Roscher/Burkard +0.814

3. Lingen/Michael +4.255