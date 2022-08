Team Freudenberg (KTM): Viermal Podium in Assen

Das IDM-Wochenende in Assen brachte für das Team Freudenberg KTM – Paligo Racing vier Podiumsplätze. Leo Rammerstorfers Vorsprung in der Supersport 300 schmolz allerdings bis auf einen Punkt.

Auf dem TT Circuit in Assen waren diesmal gleich vier KTM-Piloten des Freudenberg-Teams vertreten. Neben den beiden Niederländern Walid Khan und Scott Deroue waren das der Meisterschaftsführende Leo Rammerstorfer und WM-Pilot Lennox Lehmann. Das Starterfeld der IDM Supersport 300 war wegen einer Reihe von Gaststartern deutlich voller als normal.

Bei hochsommerlichen Bedingungen standen mit Lokalmatador Deroue und Lehmann zwei Fahrer des Freudenberg-Teams in der ersten Startreihe zum Rennen eins. Rammerstorfer hatte in der Qualifikation nur die achtbeste Zeit gefahren und Khan musste sich mit Startplatz 15 zufrieden geben.

Über die Distanz war es ein untypisches Rennen der Supersport 300, da die Top-10 aus drei kleinen Grüppchen bestand und es damit für die Piloten nur um die Positionen in der jeweiligen Gruppe ging. Die Freudenberg-Piloten waren in jeder Gruppe vertreten.

Der bärenstarke Gaststarter Dirk Geiger vom Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki holte sich den Sieg vor Scott Deroue und Lennox Lehmann, der sich in der letzten Runde clever positionierte und bis zum Zielstrich in der Verfolgergruppe alle Konkurrenten hinter sich lies. Walid Khan und Leeo Rammerstorfer folgten auf den Plätzen 8 und 9.

Im Sonntagsrennen wollte Deroue vor seinem Heimpublikum einen «echten» Sieg gegen den Ex-Teamkollegen Geiger einfahren. Auch wenn er am Samstag aufgrund des Sieges des Gaststarters die volle Punktzahl bekam, wollte er diesmal bis zum Ende mitkämpfen. Und Deroue fightete bis zum Zielstrich gegen den WM-Piloten aus Mannheim. Mit nur 0,1 Sekunden Rückstand und einer starken Performance war es erneut Platz 2 und volle 25 IDM-Punkte.

Auch Lehmann kam wie am Tag zuvor als Dritter über den Zielstrich. Khan und Rammerstorfer verbesserten sich auf die Plätze 5 und 6, womit das Freudenberg KTM-Paligo-Racing-Team nach Abzug der beiden Gaststarter Geiger und Juan Antonio Canesa (Kawasaki) die Punkte für Platz eins bis vier einsammelte.

Teamchef Carsten Freudenberg freute sich: «Viermal Podium und die maximalen Punkte für die Meisterschaft ist eine wirklich starke Teamperformance von allen Fahrern. Da kann man nur zufrieden und stolz sein. Das Team arbeitet emsig, und natürlich gibt es immer etwas zu verbessern und zu optimieren. Es ist wirklich beeindruckend wie alle Fahrer zusammenarbeiten und sich dabei gegenseitig nach vorn pushen.»

Lennox Lehmann: «Im ersten Rennen hatte ich noch Herausforderungen mit dem Reifen. Im zweiten lief es deutlich besser. Zweimal Podium und jeweils 20 Punkte für die Meisterschaft sind super. Meine Crew hat von Samstag zum Sonntag alles analysiert und damit lief es dann auch deutlich besser.»

Scott Deroue: «Die Pace hier in der IDM war super hoch. Ich musste in beiden Rennen extrem pushen, um an Dirk dran zu bleiben. Für die Meisterschaft konnte ich perfekt die maximalen Punkte mitnehmen, wenn ich auch gern gewonnen hätte.»

Leo Rammerstorfer führt die IDM-Wertung noch mit 158 Punkten an, das ist nur ein Zähler mehr als Füsport-Pilot Marvin Siebdrath auf seinem Konto hat. Lennox Lehmann ist Dritter mit 139 Punkten.