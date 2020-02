Moto2

Tom Lüthi und Marcel Schrötter: Roll-out in Jerez

Das Liqui Moly Intact GP Team absolviert einen zweitägigen Privattest in Jerez: Marcel Schrötter und Tom Lüthi saßen am Donnerstag erstmals nach der Winterpause auf ihren Moto2-Maschinen.

Acht Moto2- und acht Moto3-Teams waren bereits am Montag und Dienstag auf dem «Circuito de Jerez Ángel Nieto» im Einsatz, um sich auf den vom 19. bis 21. Februar stattfindenden IRTA-Test an gleicher Stelle vorzubereiten. Das Liqui Moly Intact GP Team zog am heutigen Donnerstag – neben den Teams von Italtrans und Leopard – nach: Marcel Schrötter und Tom Lüthi schwangen sich zum ersten Mal im neuen Jahr wieder auf ihre Kalex-Bikes.

Nachdem es am Morgen noch geregnet hatte, verzögerte sich der Beginn des zweitägigen Privattests auf der GP-Strecke in Andalusien zunächst zwar, ab Mittag waren die Bedingungen aber gut. Enea Bastianini und sein neuer Italtrans-Teamkollege Lorenzo Dalla Porta, Moto3-Weltmeister des Vorjahres, spulten dann fleißig ihre Runden ab.

Das Intact-GP-Duo absolvierte das erste Roll-out mit 2020er-Material. Schrötter präsentierte sich in Jerez übrigens mit einem neuen Wintertest-Helmdesign, Lüthi saß hingegen erstmals im Rennleder seines neuen Ausstatters iXS auf seiner Kalex.

Offizielle Zeitnahme gab es am Donnerstag in Jerez keine, die Testarbeit im Hinblick auf die am 8. März in Katar beginnende Saison wird am Freitag fortgesetzt.