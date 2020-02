Moto2

Marcel Schrötter (P10): Rätselraten und gutes Gefühl

Moto2-Ass Marcel Schrötter grübelte am Freitag nach dem dritten Testtag in Jerez über seine starke Form zu Beginn jedes Tages.

Marcel Schrötter beendete den dritten Moto2-Testtag im spanischen Jerez als Zehnter. In der Addition der Zeiten landete der 27 Jahre alte Pflugdorfer aus dem Team Liqui Moly IntactGP ebenfalls auf Position 10. «Ich habe wie immer am Morgen super angefangen. Keine Ahnung woran das liegt, ob es körperliche Gründe hat. Ich fühlte mich auch über alle Tage am Nachmittag noch gut. Ich habe auch keine Probleme wie Muskelkater oder so und bin überrascht. Man merkt die Anstrengung ein wenig, aber fühle ich mich super gut. Daher weiß ich nicht, woran es liegt.»

Schrötter grübelt und kommt zum Schluss: «Ich denke, die Verhältnisse am Morgen liegen mir einfach gut. Ich habe ein gutes Feeling zum Motorrad. Auch heute in der Früh war mit einem Zweier-Reifen eine 1:41,1 min-Runde dabei. Ich konnte mehrere dieser Zeiten fahren. Wir haben unsere Pace somit wieder ein Stück verbessert. Wir haben den weichen Reifen jetzt auch wieder versucht, und ich bin damit zumindest eine Zehntelsekunde schneller geworden. Von dem Reifen, der mir taugt, hatten wir heute aber keinen mehr, da wir ihn schon verbraten hatten. Daher mussten wir einen Kompromiss eingehen.»

Der Deutsche verriet: «Wir sind dann auch mit dem Bike gefahren, dass mir nicht so gefallen hat. Wir hatten keine Zeit, um es zurückzubauen. Wir hatten zuvor ein wenig an der Geometrie probiert. Wir haben aber gute Informationen erhalten, in welche Richtung wir gehen sollen und was mir liegt. Daher kann ich happy sein. Tom hat eine Mega-Zeit gefahren, das finde ich super. Das hilft auch mir und ist für mich auch gut, denn ich kann somit vergleichen.»

Schrötters Resümee: «Wir haben noch Arbeit vor uns und haben viel verstanden. Die Pace ist okay. Es sind noch Punkte, die muss ich fahrerisch verbessern. Aber ich fühle mich wohl und das ist wichtig. Ich glaube, wir reisen alle mit einem guten Gefühl ab.»

Moto2-Test Jerez, Freitag, 21.2.

1.Tom Lüthi, Kalex, 1:40, 326

2. Nicolo Bulega, Kalex, 1:40,719, + 0.393 sec

3. Tetsuta Nagashima, Kalex, 1:60,670, + 0,344

4. Xavi Vierge, Kalex, 1:40,776, + 0,450

5. Jorge Navarro, Speed up, 1:40,809, + 0,483

6. Fabio Di Giannantonio, Speed Up, 1:40,816, + 0,490

7. Aron Canet, Speed Up, 1:40,898, + 0,572

8. Jorge Martin, Kalex, 1:40,926, + 0,600

9. Edgar Pons, Kalex 1:41,042, + 0,716

10. Marcel Schrötter, Kalex, 1:41,609, + 0,743

11. Enea Bastianini, Kalex, 1:41,100, + 0,774

12. Lorenzo Baldassarri, Kalex, 1:41,137, + 0,811

13. Bo Bendsneydser, NTS, 1:41,164, + 0,838

14. Somkiat Chantra, Kalex, 1:41,270, + 0,944

15. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,273, + 0,947

16. Luca Marini, Kalex, 1:41,360, + 1,034

17. Remy Gardner, Kalex, 1:41,400, + 1,074

18. Marco Bezzecchi, Kalex, 1:41,460, + 1,134

19. Marcos Ramirez, Kalex, 1:41,540, + 1,214

20. Hafizh Syahrin, Speed Up, 1:41,569, + 1,243

21. Joe Roberts, Kalex, + 1,295

22. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,239

23. Stefano Manzi, MV Agusta, +1,390

24. Hector Garzo, Kalex, +1,467

25. Jesko Raffin, NTS, + 1,811

26. Andi Fahrid Izdihar, Kalex, + 1,904

27. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,966

28. Kama Daniel Bin Kasmay, Kalex, + 6,013

IRTA-Test Jerez, Moto2, 20. Februar:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

4. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

5. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

6. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

7. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

8. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

9. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

10. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

11. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

12. Bastianini, Kalex, 1:41,317, + 0,869

13. Gardner, Kalex, 1:41,413, + 0,965

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Di Giannantonio, 1:41,540, + 1,092

16. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095

Ferner:

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto2, kombinierte Zeiten nach dem 20.2.:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,400

4. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

5. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

6. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

7. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

8. Bastianini, Kalex, 1:41,117, + 0,669

9. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

10. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

11. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

12. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

13. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 1,028

Ferner:

17. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto3, 20. Februar:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

5. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

6. Garcia, Honda, 1:45,575, + 0,405

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

12. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

13. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

14. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

15. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

16. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

17. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

18. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

19. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083

20. Lopez, Husqvarna, 1:46,260, + 1,090

Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Zeiten nach dem 20.2.:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Garcia, Honda, 1:45,485, + 0,315

5. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

6. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Antonelli, Honda, 1:45,772, + 0,602

12. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

13. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

14. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

15. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

16. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

17. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

18. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

19. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

20. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083



Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613