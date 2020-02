Moto2

Augusto Fernandez (Kalex/20.): «Noch nicht optimal»

Augusto Fernandez, der Nachfolger von Moto2-Weltmeister Alex Márquez im Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, erreichte am zweiten Tag des Moto2-IRTA-Tests auf dem «Circuito de Jerez Angel Nieto» nur den 20. Platz.

Das Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS eroberte sich in der Saison 2019 mit Alex Márquez den Moto2-Titel, doch nach dem Rücktritt von Jorge Lorenzo dockte der neue Moto2-Weltmeister bei Repsol Honda in der MotoGP-WM an. Als Ersatz wurde der dreifache Saisonsieger Augusto Fernandez vom Team Flexbox HP 40 abgeworben und als Teamkollege von Sam Lowes verpflichtet.

Sam Lowes stürzte allerdings beim Privattest in Jerez schwer und er zog sich dabei eine komplizierte Schulterverletzung zu. Der 29-jährige Brite fällt nach einem Bruch und einer Luxation der rechten Schulter für mindestens vier Wochen aus. Dazu ist der obere Teil des Oberarmknochens entzwei gegangen, außerdem rissen Bänder in der Schulterhülse.

Beim offiziellen Moto2-IRTA-Test auf dem «Circuito de Jerez Angel Nieto» muss Augusto Fernandez nun das Estrella Galicia 0,0 Marc VDS-Testprogramm allein durchziehen. Der 22-jährige Spanier legte am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 81 Runden zurück und landete mit einer persönlichen Bestzeit von 1:42,020 Minuten auf dem 20. Platz der Zeitenliste.

«Wir haben am Donnerstag erneut sehr hart gearbeitet», beteuerte Fernandez. «Ich muss aber versuchen, noch besser zu erkennen, wie sich Änderungen an meiner Kalex auf deren Fahrverhalten auswirkt. Ich bin meistens mit gebrauchten Reifen ausgerückt, weil wir noch immer nicht das optimale Basis-Setup gefunden haben. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber immer noch einige Zehntelsekunden von unserem potenziellen Tempo entfernt, also müssen wir weiter hart arbeiten.»

IRTA-Test Jerez, Moto2, 20. Februar:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

4. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

5. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

6. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

7. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

8. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

9. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

10. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

11. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

12. Bastianini, Kalex, 1:41,317, + 0,869

13. Gardner, Kalex, 1:41,413, + 0,965

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Di Giannantonio, 1:41,540, + 1,092

16. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095

Ferner:

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto2, kombinierte Zeiten nach dem 20.2:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,400

4. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

5. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

6. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

7. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

8. Bastianini, Kalex, 1:41,117, + 0,669

9. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

10. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

11. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

12. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

13. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 1,028

Ferner:

17. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto3, 20. Februar:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

5. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

6. Garcia, Honda, 1:45,575, + 0,405

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

12. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

13. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

14. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

15. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

16. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

17. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

18. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

19. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083

20. Lopez, Husqvarna, 1:46,260, + 1,090

Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Zeiten nach dem 20.2:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Garcia, Honda, 1:45,485, + 0,315

5. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

6. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Antonelli, Honda, 1:45,772, + 0,602

12. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

13. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

14. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

15. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

16. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

17. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

18. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

19. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

20. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083

Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613