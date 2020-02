Moto2

Aron Canet (Speed Up/2.): Der Moto2-Rookie überzeugt

Mit dem zweiten Platz sorgte Moto2-Klassen-Neuling Aron Canet vom Aspar Team Angel Nieto am zweiten Tag des IRTA-Tests auf dem auf dem Circuito de Jerez erneut für ein bemerkenswertes Highlight.

Aron Canet vom Aspar Team Angel Nieto kommt in der für ihn neuen Moto2-WM-Klasse ausgezeichnet zurecht. Am Mittwoch landete der 20-jährige Spanier beim Moto2-IRTA-Test in Jerez hinter dem Kalex-Quartett Gardner, Bastianini, Lüthi und Pons auf dem starken fünften Rang. Damit war er logischerweise auch der schnellste Speed Up-Pilot.

Am Donnerstag steigerte sich der Moto3-Vizeweltmeister des vergangenen Jahres auf eine Zeit von 1:40,710 Minuten und musste dabei lediglich Marco Bezzecchi (Kalex/1:40,448 Minuten) den Vortritt lassen. Diese Rundenzeit hätte im vergangenen Jahr zum Grand Prix in Jerez die Pole-Position bedeutet.

«Dieser zweite Testtag ist sehr gut verlaufen», freute sich Canet. «Ich bin glücklich, weil ich meine Rundenzeiten und meine Pace verbessern konnte. Am meisten gefällt mir aber, dass ich die für mich neue Moto2-Klasse, die Reifen und das Fahrverhalten des Bikes immer besser verstehe. Am letzten Tag werde ich eine Rennsimulation absolvieren, um herauszufinden, wie ich physisch mit einer längeren Distanz zurechtkomme.»

Aron Canets Teamkollege Hafizh Syahrin kehrt 2020 nach zwei MotoGP-Jahren in die Moto2-WM zurück und muss sich in Andalusien zunächst noch besser an seine Speed-Up sowie den Triumph-Motor gewöhnen. Nachdem der 25-jährige Malaysier am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 120 Runden auf dem «Circuito de Jerez Angel Nieto» zurücklegte, steht für ihn Rang 24 der kombinierten Zeitenliste zu Buche.

«Nach diesem zweiten Tag bin ich sehr zufrieden, denn ich konnte mich Schritt für Schritt verbessern», erklärte Syahrin. «Es ist gar nicht so einfach, sich vom MotoGP-Bike auf das Moto2-Motorrad umzustellen. Aber ich denke, am letzten Tag kann ich da noch einiges bewegen. Im manchen Sektoren war ich am Donnerstag schon sehr schnell, aber ich muss das für eine perfekte Runde zusammenbekommen.»

IRTA-Test Jerez, Moto2, kombinierte Zeiten nach dem 20.2:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,400

4. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

5. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

6. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

7. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

8. Bastianini, Kalex, 1:41,117, + 0,669

9. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

10. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

11. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

12. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

13. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 1,028

Ferner:

17. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Zeiten nach dem 20.2:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Garcia, Honda, 1:45,485, + 0,315

5. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

6. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Antonelli, Honda, 1:45,772, + 0,602

12. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

13. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

14. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

15. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

16. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

17. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

18. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

19. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

20. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083

Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613