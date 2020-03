Moto2

Jorge Martin (Kalex/2.): «Will 2020 Rennen gewinnen»

In Katar hatte Jorge Martin (Kalex) am Sonntag mehr Mühe, aber im Hinblick auf die Moto2-Saison 2020 bleibt er zuversichtlich: «Wenn wir auf Strecken kommen, wo man nicht so viel Zeit hat, werde ich schneller sein.»

Jorge Martin beendete den Katar-Test am Sonntag auf Platz 11, mit seiner Samstagsbestzeit hielt er sich in der kombinierten Zeitenliste aber auf dem zweiten Gesamtrang. Ganz zufrieden war der Kalex-Pilot aus dem Team Red Bull KTM Ajo Moto2 damit nicht.

«Der Sonntag war schwierig für mich, wir haben Mühe das Vertrauen in die Front aufzubauen. Vielleicht liegt es am Reifen, vielleicht am Set-up... Ich fühle mich nicht wohl», bedauerte Martin nach dem letzten Testtag in Doha. «Wir haben aber trotzdem versucht eine Rennsimulation über 20 Runden abzuspulen. Das war ziemlich hart. Zu Beginn war es schwierig das Motorrad zu stoppen. Danach habe ich meine Rundenzeiten verbessert, aber wir sind noch immer weit weg von der Pace, die wir am Samstag hatten. Auch der Wind hatte sich verändert, es war ein bisschen kompliziert. Ich bin aber konstant, das ist wichtig. Wir brauchen allerdings drei oder vier Zehntel, damit wir um den Sieg kämpfen können», meinte er im Hinblick auf das erste Rennen am kommenden Sonntag.

«Wir haben ein neues Bike, neue Reifen. Das alles ist schwierig, man muss sich daran gewöhnen. Wir verbessern uns Tag für Tag, es ist aber schwierig, alles zu verändern», ergänzte der 22-jährige Spanier. «Hoffentlich haben wir im Rennen dieselben Bedingungen wie am Samstag. Wenn nicht, müssen wir hart arbeiten, um an die Spitze zu kommen.»

Traut sich der Moto3-Weltmeister von 2018 zu, 2020 im Kampf um die Moto2-Krone mitzumischen? Immerhin stand er in seiner Rookie-Saison in Motegi und auf Phillip Island auf dem Podest. «Ja, sicher haben in Jerez und hier in Doha alle viele Runden gedreht, um sich anzupassen. Für mich ist es besser, wenn wir weniger Zeit haben, weil ich über die notwendige Erfahrung verfüge, um auf Anhieb schnell zu sein», ist Martin überzeugt. «Wenn wir auf andere Strecken kommen, wo man nicht so viel Zeit hat, werde ich schneller sein als die anderen. Das Ziel ist aber, sich von Anfang an wohl zu fühlen und zu pushen – und Rennen zu gewinnen. Wenn ich mich wohl fühle, bin ich bereit Rennen zu gewinnen. Wenn ich mich nicht wohl fühle, muss ich einfach Punkte mitnehmen, die am Ende der Saison helfen werden.»

Ajo-Neuzugang Tetsuta Nagashima hatte am dritten und letzten Testtag auf dem Losail International Circuit ebenfalls mehr zu kämpfen. «Es war windiger, das machte es beim Fahren schwieriger», berichtet er. «Ich nehme aber trotzdem die Fortschritte mit, die wir an den Tagen zuvor gemacht haben. Unsere Performance beim Katar-Test war gut. Wir wissen jetzt, an welchen Aspekten wir arbeiten sollten, damit wir uns für das erste Rennen verbessern. Wir sind bereit für die Saison 2020», so der 27-jährige Japaner, der in kombinierten Zeitenliste auf Rang 18 (+ 0,948 sec) landete.

IRTA-Test Losail, Moto2, 1. März:

1. Navarro, Speed Up, 1:58,520 min

2. Gardner, Kalex, 1:58,664, + 0,144

3. Di Giannantonio, Speed Up, 1:58,831, + 0,311

4. Schrötter, Kalex, 1:58,928, + 0,408

5. Bastianini, Kalex, 1:58,953, + 0,433

6. Canet, Speed Up, 1:59,060, + 0,540

7. Marini, Kalex, 1:59,072, + 0,552

8. Vierge, Kalex, 1:59,092, + 0,572

9. Baldassarri, Kalex, 1:59,129, + 0,609

10. Bulega, Kalex, 1:59,131, + 0,611

11. Martin, Kalex, 1:59,140, + 0,620

12. Roberts, Kalex, 1:59,230, + 0,710

13. Lüthi, Kalex, 1:59,255, + 0,735

14. Pons, Kalex, 1:59,346, + 0,826

15. Bendsneyder, NTS, 1:59,380, + 0,860

16. Syahrin, Speed Up, 1:59,477, + 0,957

17. Garzo, Kalex, 1:59,545, + 1,025

18. Chantra, Kalex, 1:59,556, + 1,036

19. Fernandez, Kalex, 1:59,629, + 1,109

20. Manzi, MV Agusta, 1:59,738, + 1,218

21. Ramirez, Kalex, 1:59,764, + 1,244

22. Nagashima, Kalex, 1:59,842, + 1,322

23. Bezzecchi, Kalex, 1:59,861, + 1,341

24. Dalla Porta, Kalex, 1:59,885, + 1,365

25. Raffin, NTS, 1:59,914 min, + 1,394

26. Corsi, MV Agusta, 1:59,982, + 1,462

27. Dixon, Kalex, 2:00,296, + 1,776

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:00,695, + 2,175

IRTA-Test Losail, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Navarro, Speed Up, 1:58,520 min

2. Martin, Kalex, 1:58,655 min, + 0,135 sec

3. Gardner, Kalex, 1:58,664, + 0,144

4. Di Giannantonio, Speed Up, 1:58,831, + 0,311

5. Schrötter, Kalex, 1:58,928, + 0,408

6. Bastianini, Kalex, 1:58,953, + 0,433

7. Canet, Speed Up, 1:59,060, + 0,540

8. Bulega, Kalex, 1:59,062, + 0,542

9. Roberts, Kalex, 1:59,066, + 0,546

10. Marini, Kalex, 1:59,072, + 0,552

11. Vierge, Kalex, 1:59,092, + 0,572

12. Baldassarri, Kalex, 1:59,129, + 0,609

13. Lüthi, Kalex, 1:59,255, + 0,735

14. Pons, Kalex, 1:59,346, + 0,826

15. Syahrin, Speed Up, 1:59,377, + 0,857

16. Bendsneyder, NTS, 1:59,380, + 0,860

17. Bezzecchi, Kalex, 1:59,390, + 0,870

18. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,948

19. Garzo, Kalex, 1:59,545, + 1,025

20. Chantra, Kalex, 1:59,556, + 1,036

21. Fernandez, Kalex, 1:59,629, + 1,109

22. Manzi, MV Agusta, 1:59,738, + 1,218

23. Ramirez, Kalex, 1:59,764, + 1,244

24. Dalla Porta, Kalex, 1:59,885, + 1,365

25. Raffin, NTS, 1:59,914 min, + 1,394

26. Corsi, MV Agusta, 1:59,982, + 1,462

27. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 1,610

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:00,695, + 2,175