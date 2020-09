Misano Q2: Marini vorne – 11. Schrötter – 16. Lüthi

Hausherr Luca Marini liess sich sechs Tage nach seinem Misano-GP-Sieg die Pole-Position beim Emilia-Romagna-GP nicht nehmen.

Sky VR46-Fahrer und WM-Leader Luca Marini blieb nach knapp fünf Minuten mit 1:35,271 als erster Fahrer im Qualifying 2 unter dem neuen Rundenrekord. Teamkollege Marco «Bezz» Bezzecchi lag 0,165 sec zurück. 3. Lowes, + 0,473. 4. Canet. 5. Dixon. 6. Vierge. – 9. Schrötter, + 0,762. 15. Lütrhi, + 0,971.

Augusto Fernandez (Marc VDS Kalex) stürzte in Turn 5, rappelte sich aber wieder auf. In den letzten Minuten rutschte auch der Drittplatzierte Xavier Vierge (Petronas Sprinta Team) ins Aus, er zitterte dann ums einen Platz in der ersten Reihe.

Teambesitzer Valentino Rossi und Teammanager Pablo Nieto freuten sich über die Plätze 1 und 2. Marcel Schrötter schaffte Platz 11 in der vierten Reihe, Tom Lüthi nur auf Platz 16 in Reihe 6.

Ergebnis Moto2-Qualifying-2, Misano, 19.9.

1. Marini, 1:35,271

2. Bezzecchi, + 0,036

3. Vierge, + 0,348

4. Lowes, + 0,469

5. Bastianini, + 0,518

6. Canet, + 0,532

7. Dixon, + 0,543

8. Di Giannantonio, + 0,657

9. Navarro, + 0,681

10. Bulega, + 0,708

11. Schrötter, + 0,762

12. A. Fernandez, + 0,783

13. Nagashima, + 0,816

14. Pasini, + 0,883

15. Garzo, + 0,939

16. Lüthi, + 0,971

17. Dalla Porta, + 0,974

18. Roberts, + 1,125