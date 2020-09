Aron Canet: Operation am rechten Unterarm

Der aktuelle Moto2-WM-Siebte Aron Canet hat sich am gestrigen Dienstag in Valencia am rechten Unterarm operieren lassen. Der Grund: Das Kompartmentsyndrom machte dem 21-jährigen Spanier zu schaffen.

Ein Kompartment- oder Muskelkompressionssyndrom, besser bekannt unter dem Begriff «arm pump-Syndrom», zwang schon viele Motorradrennfahrer zu einer Operation: Im vergangenen Jahr gehörte etwa Yamaha-Petronas-Talent Fabio Quartararo dazu, in diesem Jahr liessen sich auch Marcel Schrötter und Cal Crutchlow am rechten Unterarm operieren.

Nun gesellt sich auch Aron Canet dazu, denn auch der 21-jährige Spanier litt am Kompartmentsyndrom, das durch einen erhöhten Gewebedruck verursacht wird. Dieser führt zu einer schlechteren Durchblutung der Muskeln, was sich in Schmerzen oder einem Gefühl der Taubheit äussert.

Für Canet begannen die Sorgen damit schon vor dem Saisonstart, wie sein Aspar Team mitteilt. «Ich hatte seit der Vorsaison Probleme», wird der aktuelle Moto2-WM-Siebte zitiert. «Der Arzt war überrascht über meinen Zustand, er konnte nicht verstehen, wie ich so überhaupt fahren konnte», verrät er.

Canet will beim nächsten Rennen in Le Mans, das am Wochenende des 11. Oktobers über die Bühne geht, wieder voll angreifen. «Ich hoffe, dass ich für die nächsten Rennen wieder hundertprozentig fit sein werde», sagt der Speed-Up-Pilot aus dem Aspar Team.

Moto2-WM-Stand nach 9 von 15 Rennen:

1. Marini, 150 Punkte. 2. Bastianini 130. 3. Bezzecchi 114. 4. Lowes 103. 5. Martin 79. 6. Nagashima 72. 7. Canet 61. 8. Vierge 59. 9. Lüthi 57. 10. Roberts 56. 11. Schrötter 54.