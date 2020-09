Luca Marini (Kalex/1.): «Ich habe starke Gegner»

Valentino Rossis Bruder Luca Marini aus dem Sky Racing Team VR46 ist weiter auf Kurs zum WM-Titel in der Moto2-Klasse. Seine Vorstellung im Barcelona-Qualifying fiel sehr überzeugend aus.

Moto2-WM-Leader Luca Marini gilt nach seinem Triumph in Misano 1 auch in Barcelona als Top-Favorit in der Kategorie Moto2. Der Sohn von Valentino Rossis Mutter Stefania und ihrem Gatten aus zweiter Ehe holte sich die Pole in überragender Manier und noch dazu mit einem neuen Moto2-Streckenrekord.

«Ich bin sehr happy über die Pole-Position, denn wir kommen aus Misano auf diese Strecke, die in vielen Bereichen so völlig anders ist als Misano Adriatico», erklärt der 22-jährige Titelfavorit und gesteht gleichzeitig: «Ich habe es nicht erwartet, dass ich hier so schnell sein könnte.»

Für den Kalex-Fahrer Marini ist es die dritte Pole in der laufenden Saison. Am Sonntag jagt der 1,84 Meter groß gewachsene Italiener seinen insgesamt sechsten Moto2-Sieg. «Ich habe gestern schon stark angefangen. Ich habe den Hinterreifen gut im Griff gehabt und fühle mich wirklich gut auf dem Motorrad. Am Sonntag wird aber ein langes und sehr schweres Rennen. Der Schlüssel wird im Rennen die Haltbarkeit des Hinterreifens sein.»

Marini, genannt «il Maro», hat sich auch die Gegner sehr genau angeschaut. «Es gibt einige sehr starke Fahrer. Sam (Lowes; Anm. d. Red.) ist sehr nahe dran. Dazu kommt, dass die Speed-up-Motorräder unter diesen Low-Grip-Verhältnissen immer sehr stark sind.»

Marinis WM-Rivale und Sky Racing-Teamkollege Marco Bezzecchi steht auf dem sechsten Startplatz.

Catalunya-GP, Moto2, Q2:

1. Luca Marini, Kalex, 1:43,355 min

2. Jorge Navarro, Speed Up, + 0,181 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,282

4. Fabio Di Giannantonio, Speed Up, + 0,297

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,349

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,359

7. Joe Roberts, Kalex, + 0,386

8. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,508

9. Xavi Vierge, Kalex, + 0,516

10. Remy Gardner, Kalex, + 0,519 (wird um sechs Plätze strafversetzt)

11. Enea Bastianini, Kalex, + 0,553

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,561

13. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,601

14. Jorge Martin, Kalex, + 0,691

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,888

16. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,994

17. Edgar Pons, Kalex, + 1,055

18. Tetsuta Nagashima, Kalex, + 1,079

Moto2-WM-Stand nach 8 von 15 Rennen

1. Marini 125 Punkte. 2. Bastianini 120. 3. Bezzecchi 105. 4. Lowes 83. 5. Martin 79. 6. Nagashima 68. 8. Vierge 59. 9. Lüthi 52. 10. Schrötter 48.