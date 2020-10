Aragón: Moto2-Pole für Sam Lowes, Tom Lüthi auf P13

Im Moto2-Qualifying setzte sich Sam Lowes mit 1:51,651 min gegen den Rest der Q2-Teilnehmer durch und sicherte sich damit die Pole. Tom Lüthi belegte den 13. Platz, Marcel Schrötter muss von Startplatz 22 los.

Sowohl Marcel Schrötter als auch Tom Lüthi mussten im ersten Moto2-Qualifying im Motorland Aragón zusammen mit 14 weiteren Piloten der Mittelgewichtsklasse das Q1 bestreiten, um sich fürs Q2 zu qualifizieren. Zur Erinnerung: Die ersten Vier des Q1 dürfen in den kleineren Klassen im zweiten Teil des Abschlusstrainings mitmischen.

In Aragón waren dies neben den beiden Red Bull-KTM-Ajo-Piloten Jorge Martin und Tetsuta Nagashima auch Simone Corsi und Lüthi, der sich den Q2-Platz mit 1:52,774 min als Q1-Vierter sicherte.



Sein Teamkollege Schrötter aus dem Liqui Moly Intact GP Team musste sich mit dem achten Q1-Platz und damit mit der 22. Startposition begnügen. Einen Crash produzierte Andi Farid Izdihar, der in der fünften Kurve abstieg, dabei aber zum Glück unversehrt blieb und am Ende den 13. Platz in der Q1-Zeitenliste belegte.

Im Q2 übernahm zunächst Fabio Di Giannantonio mit 1.52,364 min die erste Position vor Martin und Sam Lowes, doch bald schon wechselten sich Marcos Ramirez und Jake Dixon an der Spitze ab.

Letzterer war der erste Moto2-Pilot, der in Aragón die 1:52er-Marke durchbrechen konnte. Dennoch durfte er sich nicht lange über die Top-Position freuen, denn bald legte Di Giannantonio mit 1:51,870 min nach.

Der Speed-Up-Pilot wurde aber auch bald durchgereicht, weil Marco Bezzecchi mit 1:51,799 min eine neue Messlatte für den Rest der Q2-Teilnehmer setzte. Doch auch diese reichte nicht zur Pole, denn Lowes schaffte es in 1:51,651 min um die Strecke und sicherte sich damit den ersten Startplatz vor Bezzecchi und Di Giannantonio. Lüthi kam nicht über den 13. Platz hinaus.

Aragón, Moto2, Q2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:51,651 min

2. Bezzecchi, Kalex, 1:51,799

3. Di Giannantonio, Speed-Up, 1:51,870

4. Dixon, Kalex, 1:51,999

5. Ramirez, Kalex, 1:52,166

6. Navarro, Speed-Up, 1:52,167

7. Marini, Kalex, 1:52,188

8. Martin, Kalex, 1:52,235

9. Fernandez, Kalex, 1:52,348

10. Gardner, Kalex, 1:52,401

11. Roberts, Kalex, 1:52,554

12. Bastianini, Kalex, 1:52,596

13. Lüthi, Kalex, 1:52,702

14. Nagashima, Kalex, 1:52,729

15. Garzo, Kalex, 1:52,751

16. Pons, Kalex, 1:52,751

17. Bendsneyder, NTS, 1:53,097

18. Corsi, MV Agusta, 1:53,221

Aragón, Moto2, Q1:

1. Martin, Kalex, 1:52,630 min

2. Nagashima, Kalex, 1:52,724

3. Corsi, MV Agusta, 1:52,736

4. Lüthi, Kalex, 1:52,774

5. Syahrin, Speed-Up, 1:52,849

6. Vierge, Kalex, 1:52,989

7. Baldassarri, Kalex, 1:53,083

8. Schrötter, Kalex, 1:53,118

9. Manzi, MV Agusta, 1:53,125

10. Dalla Porta, Kalex, 1:53,281

11. Chantra, Kalex, 1:53,370

12. Bulega, Kalex, 1:53,541

13. Izdihar, Kalex, 1:54,090

14. Cardelus, Speed-Up, 1:54,542

15. Daniel, Kalex, 1:55,273

16. Biesiekirski, NTS, 1:55,293