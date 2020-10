Erst Marini, dann Bezzecchi: Desaster für Sky VR46

Luca Marini warf die WM-Führung in Aragón schon in der dritten Runde weg

VR46-Akademie-Schützling Luca Marini ist nach seinem Nuller von Aragón in der Moto2-WM-Tabelle wieder in der Position des Jägers. Sky-Teamkollege Marco Bezzecchi warf die mögliche WM-Führung und den Sieg weg.

Nach seinem dritten Saisonsieg im Catalunya-GP sah Luca Marini wie der Top-Kandidat auf den Moto2-WM-Titel aus und es wurde schon über einen Blitz-Transfer in die MotoGP-WM diskutiert. Nach dem ersten Aragón-Rennen ist der Halbbruder von Valentino Rossi in der Tabelle nur noch Dritter.

Das einst bereits ordentliche Guthaben des Kalex-Fahrers ist nach der zum Teil verletzungsbedingten Nullnummer von Le Mans und dem Aragón-1-Wochenende zu einem Rückstand von fünf Zählern auf Landsmann Enea Bastianini geworden. Marini schied am gestrigen Sonntag in Runde 3 an sechster Position liegend nach einem Sturz aus.

«Wir müssen die Daten analysieren. Ich bin vielleicht mit einem halben km/h schneller als in den Runden davor in die Kurve gefahren und schon ist mir das Vorderrad weggerutscht», schilderte «Maro» anschließend. «Ich bin enttäuscht. Aber ich bin glücklich, dass ich kommendes Wochenende hier schon wieder auf der Strecke sein kann. Wir haben jetzt viele Daten, die wir nutzen können.»

Teamkollege Marco Bezzecchi warf eineinhalb Runden vor Schluss die Kalex in Führung liegend in den Kies. Der Lockenkopf war zu diesem Zeitpunkt sogar virtueller Moto2-Tabellenführer. «Ich bin wirklich traurig», gestand Bezzecchi. «Wir waren das ganze Wochenende über stark und es war ein großartiges Rennen. Wir haben unsere Pace gesteigert und so ein Ende ist jetzt wirklich sehr hart zu akzeptieren. Wir müssen die Aufzeichnungen analysieren und verstehen, was passiert ist und dann wieder hart für den nächsten Grand Prix arbeiten.»

Aragón, Moto2, Rennergebnis (18.10.)

1. Lowes, Kalex

2. Bastianini, Kalex, + 4,195 sec

3. Martin, Kalex, + 4,340

4. Dixon, Kalex, + 9,298

5. Gardner, Kalex, + 14,765

6. Ramirez, Kalex, + 15,130

7. Garzo, Kalex, + 15,192

8. Roberts, Kalex, 17,024

9. Nagashima, Kalex, + 19,000

10. Corsi, MV Agusta, + 20,206

11. Fernandez, Kalex, + 22,661

12. Lüthi, Kalex, + 22,692

13. Pons, Kalex, + 22,995

14. Manzi, MV Agusta, + 23,301

15. Schrötter, Kalex, + 23,989

WM-Stand nach 11 von 15 Rennen:

1. Bastianini 155 Punkte. 2. Lowes 153. 3. Marini 150. 4. Bezzecchi 130. 5. Martin 95. 6. Nagashima 79. 7. Roberts 74. 8. Gardner 72. 9. Lüthi 72. 10. Schrötter 61.