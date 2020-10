Sam Lowes (Kalex): «Ein wirklich guter Moment»

Der Brite Sam Lowes ist nach seinem Sieg im Moto2-Rennen von Aragón in den Kreis der Topfavoriten in der mittleren Klasse aufgestiegen.

Marc VDS-Kalex-Fahrer Sam Lowes (30) hat nach einer Durststrecke von vier Jahren in Le Mans im Regen triumphiert und am Sonntag in Aragón gleich den nächsten Sieg nachgelegt. Der Brite aus Lincoln profitierte dabei vom Fehler von VR46-Schützling Marco Bezzecchi, den er Jahre und der in Führung liegend in der vorletzten Runde nach einem Sturz ausschied. Auch Marini und Di Giannantonio stürzten.

«Ich bin happy», strahlte Lowes, der mit 4,195 sec Vorsprung siegte. «Ich habe mich eigentlich nicht so gut gefühlt wie am Rest des Wochenendes davor. Aber ich bin zufrieden mit dem Rhythmus, den ich im Rennen gehen konnte. Ich war konstant und vielleicht sogar ein wenig schneller, als ich es erwartet habe.»

Lowes ist mit dem Aragón-Sieg in der WM-Tabelle auf Platz 2 nach vorne gerückt und hat nur noch zwei Zähler Rückstand auf WM-Leader Enea Bastianini (Italtrans). Lowes: «Ich glaube, ich kann mich am nächsten Wochenende noch steigern. Es ist schön, im Kampf um die WM dabei zu sein. Nachdem ich das erste Rennen in Doha wegen meiner Verletzung versäumt habe, bin ich stark zurückgekommen und bin jetzt wieder dabei.»

Dann verrät der eher klein gewachsenen Supersport-Weltmeister von 2013: «Erstmals in meiner Karriere war ich jetzt in der Weltmeisterschaft vier mal in Folge auf dem Podium und habe zwei Siege in Folge erreicht. Es ist für mich wirklich ein guter Moment. Ich muss diesen Schwung jetzt einfach mitnehmen und halten. Das Team macht einen fantastischen Job. Jetzt müssen wir Rennen für Rennen klug sein und die guten Punkte mitnehmen. Ich freue mich auf Aragón 2.»

Aragón, Moto2, Rennergebnis

1. Lowes, Kalex, 21 Runden in 39:32,202 (= 161,7 km/h)

2. Bastianini, Kalex, + 4,195 sec

3. Martin, Kalex, + 4,340

4. Dixon, Kalex, + 9,298

5. Gardner, Kalex, + 14,765

6. Ramirez, Kalex, + 15,130

7. Garzo, Kalex, + 15,192

8. Roberts, Kalex, 17,024

9. Nagashima, Kalex, + 19,000

10. Corsi, MV Agusta, + 20,206

11. Fernandez, Kalex, + 22,661

12. Lüthi, Kalex, + 22,692

13. Edgar Pons, Kalex, + 22,995

14. Manzi, MV Agusta, + 23,301

15. Schrötter, Kalex, + 23,989

WM-Gesamtwertung nach 11 von 15 Rennen:

1. Bastianini 155 Punkte. 2. Lowes 153. 3. Marini 150. 4. Bezzecchi 130. 5. Martin 95. 6. Nagashima 79. 7. Roberts 74. 8. Gardner 72. 9. Lüthi 72. 10. Schrötter 61.