Offiziell: American Racing holt Beaubier in die WM

Das American Racing Team bestätigte am Rande des Teruel-GP offiziell, dass Cameron Beaubier von der MotoAmerica in die Moto2-WM wechseln wird. Der Vertrag geht über zwei Jahre.

Was SPEEDWEEK.com schon am 13. Oktober berichtete, ist seit heute offiziell: Das American Racing Team holt den fünffachen US-Superbike-Champion Cameron Beaubier in die Moto2-WM. Der 27-jährige Kalifornier wird ab 2021 den Platz von Joe Roberts einnehmen, der zu Italtrans geht.



Beaubier unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. «Mit Beaubier wird es einen zweiten Moto2-Fahrer aus Amerika im Fahrerlager geben. Damit erfüllt Teamchef Eitan Butbul seine Vision, amerikanische Fahrer auf die WM-Bühne zu bringen», betonte American Racing auf den sozialen Netzwerken.

Übrigens: Cameron Beaubier wird nach Kenny Noyes (Pole-Position 2010 in Le Mans), Josh Herrin und Joe Roberts der insgesamt vierte Moto2-Stammfahrer aus Amerika sein.



Beaubier beendete den Red Bull Rookies Cup 2007 auf dem sechsten Gesamtrang. In der Motorrad-WM bestritt er 2009 die 125er-Saison für Red Bull KTM, er sammelte aber nur drei Punkte.