Marcel Schrötter: «Sprechen über zwei, drei Zehntel» 11.11.2020 - 15:39 Von Otto Zuber

Moto2 © IntactGP / F. Glänzel Marcel Schrötter und Tom Lüthi hoffen auf Fortschritte beim zweiten Valencia-Rennen

Das Liqui Moly Intact GP-Duo Marcel Schrötter und Tom Lüthi hofft beim zweiten Moto2-Rennen in Valencia auf einen Aufwärtstrend. Immerhin fehlt nicht mehr so viel wie in Aragón, wie Schrötter betont.