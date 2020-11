Valencia FP3: Sorge um Lowes, Lüthi muss ins Q1

Die Moto2-Bestzeit setzte am Samstagvormittag Marco Bezzecchi aus dem Sky Racing Team VR46. Intact-Fahrer Marcel Schrötter zog als Zehnter in das Q2 ein, der WM-Zweite Sam Lowes musste ins Medical Center.

Europa-GP-Sieger Marco Bezzecchi (Kalex) lag im FP3 schon nach zehn Minuten auf Platz 1, seine Bestzeit schraubte er dann noch auf eine 1:34,698 min herunter. Marcos Ramirez, am Freitag noch 16., hatte sich schon zu Beginn der Session souverän in die Top-14 der kombinierten Zeitenliste geschoben, der Rookie hielt sich lange auf Platz 2.

Für den Aufreger des FP3 sorgte fünf Minuten vor Schluss Sam Lowes, zu diesem Zeitpunkt komfortabel auf Platz 3: Der WM-Zweite stürzte in Kurve 9 und wirkte zunächst angeschlagen. Kein Wunder, denn seine Kalex verpasste dem Marc-VDS-Piloten im Kiesbett einen Kinnhaken. Der Brite hielt sich zudem das rechte Handgelenk, er richtete sich zwar auf, musste aber zur Kontrolle ins Medical Center.



Wenig später fabrizierten auch Jorge Martin (Kurve 4) und Lorenzo Dalla Porta (Kurve 2) Stürze.

WM-Leader Enea Bastianini kämpfte unterdessen als 15. der kombinierten Zeitenliste in den finalen Umläufen noch um ein Q2-Ticket. Zur Erinnerung: Die Top-14 nach FP3 steigen in den kleineren Klassen der Motorrad-WM direkt in das Abschlusstraining auf, vier weitere Plätze werden zuvor im Q1 vergeben.



Tatsächlich schaffte der Italtrans-Fahrer im letzten Versuch noch den Sprung auf Platz 13.

Joe Roberts (American Racing) hielt sich trotz eines Sturzes im Finish auf Platz 12, während sich Hector Garzo (Flexbox HP 40) noch bis auf 0,013 sec an die Bestzeit von Bezzecchi heranschob und Rang 2 übernahm.

Marcel Schrötter löste als Zehnter sein Q2-Ticket. Sein Intact-GP-Teamkollege Tom Lüthi verbesserte seine Freitagszeit dagegen nicht, als 19. muss er den Umweg über das Q1 antreten.

Moto2, Valencia-GP, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (14.11.)

1. Bezzecchi, Kalex, 1:34,698 min

2. Garzo, Kalex, + 0,013 sec

3. Ramirez, Kalex, + 0,025

4. Di Giannantonio, Speed-up, + 0,090

5. Lowes, Kalex, + 0,128

6. Navarro, Speed-up, + 0,157

7. Marini, Kalex, + 0,182

8. Bendsneyder, NTS, + 0,202

9. Bulega, Kalex, + 0,220

10. Schrötter, Kalex, + 0,232

11. Manzi, MV Agusta, + 0,251

12. Roberts, Kalex, + 0,270

13. Bastianini, Kalex, + 0,272

14. Vierge, Kalex, + 0,274



Ferner:

19. Lüthi, Kalex, + 0,462

Moto3, Valencia-GP, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (14.11.)

1. Arbolino, Honda, 1:38,413 min

2. Masia, Honda, + 0,066 sec

3. Garcia, Honda, + 0,083

4. Deniz Öncü, + 0,098

5. Fenati, Husqvarna, + 0,146

6. Antonelli, Honda, + 0,150

7. Suzuki, Honda, + 0,151

8. Raul Fernandez, KTM, + 0,191

9. Ogura, Honda, + 0,253

10. Alcoba, Honda, + 0,267

11. Vietti, KTM, + 0,291

12. Kunii, Honda, + 0,330

13. Toba, KTM, + 0,338

14. Migno, KTM, + 0,340

15. Arenas, KTM, + 0,351



Ferner:

27. Dupasquier, KTM, + 0,975

29. Kofler, KTM, + 1,100