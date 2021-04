Marcel Schrötter fragt sich (16.): «Woran lag es?» 03.04.2021 - 18:52 Von Maximilian Wendl

Moto2 © Gold & Goose Sichtlich zerknirscht wirkte Marcel Schrötter nach der Qualifikation

Marcel Schrötter war nach dem 16. Platz in der Qualifikation des zweiten Rennens in Katar sichtlich enttäuscht. Warum es am Samstag nicht so funktionierte, wusste Schrötter unmittelbar nach der Qualifikation noch nicht.