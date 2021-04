Remy Gardner (Kalex): «Jerez wird ein enger Kampf»

Remy Gardner will in Jerez seine WM-Führung verteidigen

Das Red Bull KTM Ajo Team legte in der Moto3- und Moto2-Klasse einen Traumstart hin. Mit insgesamt 4 GP-Siegen belegt die finnische Mannschaft in beiden Klassen WM-Platz 1 und 2. In Jerez will die Truppe daran anknüpfen.

In der Moto3-Klasse sorgte die Rookie-Sensation Pedro Acosta in der noch frühen Saison für Furore und bescherte dem Red Bull KTM Ajo Team zwei Siege in drei Rennen (Katar 2, Portimão). Den dritten Saisonsieg holte Teamkollege Jaume Masía. Die beiden belegen in der WM-Tabelle derzeit Position 1 und 2.

Ähnlich erfolgreich ist die Mannschaft in der Moto2-Klasse unterwegs, Moto3-Aufsteiger Rául Fernández feierte bei seinem erst dritten Auftritt in der mittleren Kategorie seinen Premierensieg in Portimão. Stallkamerad Remy Gardner demonstrierte mit seiner Konstanz und drei Podestplätzen, dass er ein ernstzunehmender Gegner im WM-Kampf ist. Vor dem vierten Saisonlauf in Jerez de la Frontera führt der Australier die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Fernández an.

Der «Circuito de Jerez- Angel Nieto» wird von vielen WM-Teams als Teststrecke im Winter genutzt, weshalb die meisten Piloten dort bereits viele Kilometer abspulen konnten. Das weiß auch Gardner, der beim 23-Runden langen Spanien-GP seine WM-Führung ausbauen möchte: «Mein Ziel ist es, Punkte zu sammeln und fehlerfrei zu bleiben. Wir müssen hart arbeiten, um uns im WM-Kampf behaupten zu können», stellte der 23-Jährige fest. Gardner fuhr fort: «Ich kenne Jerez sehr gut, genau wie viele andere Fahrer, weshalb das Rennen mit großer Wahrscheinlichkeit ein sehr enger Kampf werden wird.»

Teamkollege Fernández spürt nach seinem Sieg in Portimão den Erfolgsdruck und hofft weiterhin auf gute Ergebnisse: «Wir haben die Messlatte sehr hoch gelegt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Dinge sich auch ändern können. Am Ende des Tages ist es mein erstes Jahr in der Klasse und ich finde mich immer wieder in unbekannten Situationen», betonte der Kalex-Pilot. «Auch in schwierigen Momenten müssen wir ruhig bleiben und darauf vertrauen, dass wir wieder nach oben kommen. Wenn wir unseren Weg weiterhin so verfolgen, wird alles andere von selbst kommen», zeigte sich der 20-jährige Spanier selbstbewusst.

Moto2-WM Stand nach 3 von 19 Grand Prix:

1. Gardner, 56 Punkte. 2. Raul Fernandez, 52. 3.Lowes, 50. 4. Bezzecchi, 36. 5. Di Giannantonio, 27. 6. Canet, 23. 7. Roberts, 23. 8. Augusto Fernandez, 23. 9. Vierge, 16. 10. Schrötter, 14. – Ferner: 23. Lüthi, 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 75 Punkte. 2. Boscoscuro, 29. 3. MV Agusta, 2.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 108 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team, 73. 3. Sky Racing Team VR46, 49. 4. Italtrans Racing Team, 29. 5. Inde Aspar Team, 27. 6. Federal Oil Gresini Moto2, 27. 7. Petronas Sprinta Racing, 25. 8. Liqui Moly Intact GP, 19.