Jerez, FP1: Gardner bestätigt Form, Lowes stürzt

Remy Gardner war am Freitagvormittag am schnellsten

Sam Lowes stürzte in der Schlussphase

Während Remy Gardner sich in den Schlussminuten des FP1 in Jerez noch die Bestzeit schnappte, erlebte Sam Lowes eine Schrecksekunde. Marcel Schrötter liegt als 13. auf Q2-Kurs, Thomas Lüthi muss noch zulegen.

Die erste Bestzeit der Moto2-Klasse in Jerez ging am Freitag an Remy Gardner. Der Australier behauptete sich vor Marco Bezzecchi und Sam Lowes, der wegen eines Sturzes eine Schrecksekunde erlebte. Marcel Schrötter beendete das FP1 als 13. und Thomas Lüthi muss sich nach P19 noch steigern, um sich direkt für Q2 qualifizieren zu können.

Schon in den ersten zehn Minuten lieferten sich die Führenden der Gesamtwertung einen Schlagabtausch. Remy Gardner, der am Sonntag den 100. Grand Prix seiner Karriere absolvieren wird, schob sich mit einer Zeit von 1:42,125 min auf den ersten Platz. Dahinter folgten zu diesem Zeitpunkt Sam Lowes, Joe Roberts und Aron Canet. Portugal-GP-Sieger Raul Fernandez folgte auf P5. Thomas Lüthi lag auf dem elften Rang und damit auf Kurs Q2. Marcel Schrötter, der den Rundenrekord innehat, belegte den 19. Rang. Auffällig auch: Gardner und Lowes belauerten sich mehrere Runden lang.

Im Vorjahr lagen die Pole-Zeiten von Jorge Martin (1:41,384 min) und Marco Bezzecchi (1:41,728 min) unter der 1:42-min-Marke. Der erste Fahrer, der in die Nähe dieser Zeiten kam, war Lowes. Er zauberte eine 1:41,909 min auf den Asphalt. Damit war er 0,216 sec schneller als Gardner und 0,249 sec vor Marco Bezzecchi. Lüthi und Schrötter folgten auf den Positionen 13 und 14. Auf der Uhr waren noch etwas mehr als zehn Minuten.

Den ersten Sturz fabrizierte Celestino Vietti. Der Kalex-Pilot war aber rasch wieder auf den Beinen und blieb unverletzt. Seine Landsmänner Fabio Di Giannantonio und Bezzecchi sowie die beiden Spanier Augusto Fernandez und Jorge Navarro unterboten ebenfalls die 1:42-min-Marke in der Schlussphase. Das Quartett blieb jedoch hinter Lowes, der das Geschehen in seiner Box beobachtete.

Bezzecchi steigerte sich kontinuierlich und nahm Lowes die Bestzeit fünf Minuten vor Ablauf der Uhr ab. Er blieb 0,112 sec unter der Zeit des Briten, der inzwischen auch wieder auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto unterwegs war und prompt im Kiesbett landete. Neben Lowes crashte auch der auf Bestzeit-Kurs liegende Canet in der Schlusskurve. Bei den Sturzopfern reihte sich mit Ablauf der Uhr auch noch Tommaso Marcon ein.

Veränderungen gibt es in der Box von Rookie Cameron Beaubier. Mit Stuart Shenton hat der US-Amerikaner einen neuen Crew-Chief. Shenton arbeitete in der Vergangenheit unter anderem mit Loris Capirossi und Kevin Schwantz zusammen.

Wieder zurück im Feld ist Simone Corsi, der zuletzt verletzt ausgefallen war. Neu dabei ist dagegen Taiga Hada, der für Fraser Rogers am Start ist, der wiederum Barry Baltus zuletzt ersetzt hatte.

Ein Nachspiel hat der WM-Lauf in Portimao für Nicolo Bulega. Der Italiener muss wegen der Verursachung eines Unfalls eine Long-Lap-Penalty am Sonntag absolvieren.

Übrigens: In Jerez haben die Moto2-Fahrer die Möglichkeit, einen neuen Hinterradreifen von Dunlop zu testen. Mit einer Einschränkung. Der weiche Reifensatz wird nicht für das Rennen zur Verfügung gestellt.

Moto3-Ergebnis, FP1, Jerez:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:41,675 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,122 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,234

4. Raul Fernandez, Kalex, + 0,235

5. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,243

6. Fabio Di Giannantonio, + 0,249

7. Augusto Fernandez, + 0,279

8. Xavi Vierge, Kalex, + 0,336

9. Somkiat Chantra, + 0,419

10. Joe Roberts, + 0,497

11. Jake Dixon, Kalex, + 0,534

12. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,543

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,554

14. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,588



Ferner:

19. Thomas Lüthi, + 0,926

Moto3-Ergebnis, FP1, Jerez:

1. Antonelli, KTM, 1:46,319 min

2. Rodrigo, Honda, + 0,169 sec

3. Dupasquier, KTM, + 0,212

4. Masia, KTM, + 0,229

5. Öncü, KTM, + 0,249

6. Foggia, Honda, + 0,276

7. Migno, Honda, + 0,302

8. Binder, Honda, + 0,332

9. Nepa, KTM, + 0,343

10. Fenati, Husqvarna, + 0,397

11. Rossi, KTM, + 0,522

12. Yamanaka, KTM, + 0,535

13. Acosta, KTM, + 0,582

14. Artigas, Honda, + 0,686

15. Tatay, KTM, + 0,881



Ferner:

28. Kofler, KTM, + 2,978