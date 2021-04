Marcel Schrötter (13.): «Ich habe kein gutes Gefühl»

Zwar liegt Marcel Schrötter nach zwei Freien Trainings auf Q2-Kurs, doch zufrieden ist der deutsche Moto2-Pilot nach dem Auftakttag in Jerez noch nicht. Es fehle sowohl ein gutes Gefühl als auch der Rhythmus.

Marcel Schrötter hat das Q2-Ticket vor Augen. Der Liqui Moly IntactGP-Pilot belegte in der kombinierten Zeitenliste in Jerez nach zwei Einheiten am Freitag den 13. Platz. Zur Erinnerung: Die besten 14 Piloten kommen direkt weiter.

Zufrieden ist er aber nach wie vor nicht: «Ich tue mir schwer, eins mit dem Motorrad zu werden. Ich habe kein spezielles Problem, aber ich habe kein gutes Gefühl. Deswegen kann ich auch nur schwer beurteilen, ob diverse Änderungen am Setup etwas bringen oder nicht.»

Darüber hinaus fehlt ihm auch der Rhythmus. «Wir haben hier eine zusätzliche Reifenmischung zur Verfügung, deswegen haben wir auch mehr gewechselt. Ich gehe davon aus, dass alle Fahrer noch etwas herausholen können und deswegen müssen auch wir konzentriert und hart arbeiten, um noch etwas zu finden.»

Insgesamt meint Schrötter zum Auftritt: «Es ist in Ordnung und wir sind auch nicht langsam. Aber wir müssen schauen, dass wir ein Paket hinstellen, mit dem ich am Samstag und Sonntag arbeiten kann.»

Teamkollegen Tony Arbolino kam nicht über P29 hinaus und sagte: «Es war ein harter Tag und es sieht so aus, als hätten wir auch im FP2 wieder etwas mehr an Boden verloren. Wir arbeiten daran, die Punkte auszusortieren, die es hauptsächlich zu verbessern gilt. Ich habe in der zweiten Session zu viele Fehler gemacht. Trotzdem arbeiten wir hart daran, die richtige Richtung wiederzufinden. Ich versuche mich gut vorzubereiten und am Samstag wieder wettbewerbsfähig zu sein.»

Moto2, Jerez, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:41,515 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,160 sec

3. Jake Dixon, Kalex, + 0,270

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,282

5. Joe Roberts, Kalex, + 0,298

6. Raul Fernandez, Kalex, + 0,395

7. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,403

8. Fabio Di Giannantonio, + 0,409

9. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,439

10. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,487

11. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,579

12. Xavi Vierge, Kalex, 0,651

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,714

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737



Ferner:

22. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,086