Q2, Jerez: Gardner startet beim Jubiläum von der Pole

Nachdem Sam Lowes drei Mal nacheinander von ganz vorne gestartet war, musste der Brite in Jerez vier Konkurrenten den Vortritt lassen. Die Pole sicherte sich Remy Gardner. Marcel Schrötter kam nicht über P18 hinaus.

In der Moto2-Klasse gibt es im vierten Lauf der Saison einen neuen Pole-Setter. Bislang stand immer Sam Lowes vorne, doch diesmal geht am Sonntag der WM-Spitzenreiter Remy Gardner in den GP in Andalusien von P1. «Ich kenne die Strecke ganz gut und es lief hier vom ersten Freien Training an richtig gut. Meine Runde für die Pole-Position war nicht perfekt, aber es hat gereicht», sagte der Australier. Die erste Reihe komplettieren Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi. Portugal-Sieger Raul Fernandez landete auf dem vierten Platz. Lowes kam nach einem Sturz und einem Fahrfehler nicht über P5 hinaus.

Gardner untermauerte seine Leistungen aus den Freien Trainings. Sowohl in der ersten als auch in der dritten Einheit lag der WM-Führende am Ende ganz vorn und auch in Q2 startete er als schnellster Pilot mit einer 1:40,667 min. Damit unterbot er seine FP3-Bestzeit noch einmal um knapp 0,2 sec. Dahinter reihten sich mit Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi zwei Italiener ein. Marcel Schrötter lag zwischenzeitlich auf dem 14. Platz.

Aron Canet leistete sich bei Halbzeit seinen zweiten Sturz am Samstag, konnte aber direkt wieder in Richtung Box starten und auch Joe Roberts landete in Kurve 6 im Kiesbett. Der US-Amerikaner stieg kopfschüttelnd wieder auf.

Mit den Stürzen ging es weiter. Das nächste Opfer hieß Jake Dixon. Sam Lowes verbesserte seine Zeit, blieb aber auf dem vierten Rang. Noch waren zwei Minuten auf der Uhr.

Lowes war im nächsten Umlauf auf Bestzeit-Kurs, verbremste sich aber in der Schlusskurve und kam deswegen mit zu wenig Schwung auf die Start-und Zielgerade. Seinen letzten Angriff vermasselte der Brite komplett und stürzte. Gardner behauptete den ersten Platz und beginnt seinen 100. Grand Prix in der Motorrad-WM von ganz vorn. Marcel Schrötter kam hingegen nicht über die 18. Position hinaus. Auch Albert Arenas stürzte in der Schlussphase.

Im ersten Teil der Qualifikation scheiterte bereits Thomas Lüthi. Das Ticket lösten dafür Rookie Cameron Beaubier, der mit Stuart Shenton einen neuen Crew-Chief in seiner Box begrüßt, sein Teamkollege Marcos Ramirez, Bo Bendsneyder und Nicoló Bulega. Bulega muss am Sonntag einen Long Lap-Penalty absolvieren. Der Italiener war für die Verursachung eines Unfalls in Portugal bestraft worden.

Übrigens: Für die Zeitenjagd brachte Hersteller Dunlop einen weichen Reifen mit nach Spanien, der jedoch nur in den Trainings genutzt werden durfte.

Moto3-Ergebnis Q2, Jerez:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:40,667 min

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,071

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,086

4. Raul Fernandez, Kalex, + 0,141

5. Sam Lowes, Kalex, + 0,166

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,371

7. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,543

8. Joe Roberts, Kalex, + 0,568

9. Ai Ogura, Kalex, + 0,584

10. Jake Dixon, Kalex, + 0,599

11. Aron Canet, Boscoscuro, 0,662

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,791

13. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,854

14. Marco Ramirez, Kalex, + 1,037

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,047

16. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,069

17. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,266

18. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,278



Ferner:

24. Tony Arbolino, Kalex

26. Thomas Lüthi, Kalex