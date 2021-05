Marcel Schrötter (18.): Vier gestrichene Rundenzeiten

Marcel Schrötter erlebte in Jerez de la Frontera einen Samstag zum Vergessen, obwohl er sich direkt für Q2 qualifizieren konnte. Bei der Zeitenjagd wurden ihm mehrere Rundenzeiten gestrichen und er landete auf P18.

Marcel Schrötter ist in dieser Saison bislang nicht zu beneiden. In Jerez beim vierten WM-Lauf der Moto2-Klasse wurden dem deutschen Piloten des Liqui Moly-IntactGP-Teams gleich vier Rundenzeiten im zweiten Teil der Qualifikation gestrichen. Somit stand am Ende seine erste Zeit zu Buche und die reichte nur für den 18. Startplatz. «Man muss nicht drumherumreden. Das war keine super Leistung von mir im Qualifying, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich ins Grüne gefahren bin. Eher habe ich viele Gelbe Flaggen gesehen und deswegen wurden die Zeiten gestrichen. Da ist extrem viel Pech dabei und es ist auch sehr ärgerlich», fand Schrötter.

Die Zeit, die letztendlich gewertet wurde, war 0,5 sec langsamer als beispielsweise die beste Rundenzeit, die gestrichen wurde. Mit dieser hätte er von P12 aus ins Rennen gehen dürfen. «Das wäre eine Position gewesen, die ein ordentliches Rennen ermöglicht hätte. Natürlich gibt es nie eine Sicherheit, aber jetzt sind wir im hinteren Mittelfeld und dort herrscht meistens ein Riesen-Theater. Das ist - auf gut Deutsch gesagt - beschissen. Aber so sind die Regeln, ob man sie mag oder nicht.»

Bedeutet für den Rennsonntag, dass von Schrötter mal wieder eine Aufholjagd kommen muss, um Schadenbegrenzug zu betreiben. Er sagt zur generellen Situation: «Ich weiß, dass meine Leistungen aktuell nicht passen. Manchmal kommt aber auch Pech dazu. Es ist auf jeden Fall frustrierend, wie es läuft.»

Moto3-Ergebnis Q2, Jerez:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:40,667 min

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,071

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,086

4. Raul Fernandez, Kalex, + 0,141

5. Sam Lowes, Kalex, + 0,166

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,371

7. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,543

8. Joe Roberts, Kalex, + 0,568

9. Ai Ogura, Kalex, + 0,584

10. Jake Dixon, Kalex, + 0,599

11. Aron Canet, Boscoscuro, 0,662

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,791

13. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,854

14. Marco Ramirez, Kalex, + 1,037

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,047

16. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,069

17. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,266

18. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,278



Ferner:

24. Tony Arbolino, Kalex

26. Thomas Lüthi, Kalex