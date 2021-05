Jerez, FP3: Gardner ganz vorn, Schrötter in Q2 01.05.2021 - 11:53 Von Maximilian Wendl

Moto2 © Gold & Goose Marcel Schrötter ist direkt in Q2 dabei © Glänzel Remy Gardner untermauerte mit seinem Rundenrekord seine Ambitionen Zurück Weiter

Remy Gardner hat seine Ambitionen beim Großen Preis in Jerez untermauert. Der Australier zieht als Spitzenreiter in Q2 ein. Marcel Schrötter gelang der Sprung als Achter, Thomas Lüthi muss in Q1.