Assen Q2: Pole für Raul Fernandez, Lüthi auf Platz 13

Erneut dominierten die beiden Red Bull KTM Ajo-Fahrer Raul Fernandez und Remy Gardner eine Moto2-Session. In Assen sicherte sich der Spanier die Pole-Position, Tom Lüthi fuhr auf Rang 13, Marcel Schrötter wurde 15.

Das Moto2-Qualifying in Assen begann bei fast 35 Grad Streckentemperatur, die Außentemperaturen lagen bei 25 Grad. Bevor die Jagd auf die Pole-Position eröffnet wurde, mussten einige Fahrer den Weg über das Qualifying 1 nehmen. Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 ran, wo noch vier Plätze für Q2 vergeben werden. Hier setzte sich Lokalmatador Bo Bendsneyder als Bester durch. Ebenso schafften Aron Canet, Albert Arenas und Hector Garzo den Sprung, Joe Roberts strauchelte und muss am Sonntag von Rang 19 starten.



Die schnellsten 18 Piloten der Moto2-Klasse machten sich am späten Nachmittag auf, um die Pole-Position zu erkämpfen. Im ersten Anlauf setzte Red Bull KTM-Pilot Raul Fernandez die erste Bestmarke. Der Spanier fuhr eine Rundenzeit von 1:37,074 Minuten und war damit noch eine halbe Sekunde hinter seiner schnellsten Zeit aus dem FP3, welches er als Schnellster beendet hatte.

Eine Runde später verbesserte er seine Zeit auf 1:36,567 Minuten. Sam Lowes, Aron Canet und Hector Garzo folgten dem Moto2-Rookie. Tom Lüthi zeigte eine beeindruckende Runde, die ihn zu Hälfte der Session auf Platz 8 brachte. Marcel Schrötter lag zu diesem Zeitpunkt auf dem 18. Rang, jedoch brachte er bis dahin keine schnelle Runde zusammen, zudem musste er einen großen Schreckmoment verkraften, als er Ausgangs der letzten Kurve einen Hinterradrutscher hatte.

Während Remy Gardner drei Minuten vor dem Ende nur auf dem achten Platz lag, ging es für Ai Ogura vor bis auf Rang 5, Tom Lüthi fiel derweil aus den Top-10, Marcel Schrötter verbesserte seine Bestzeit, kam aber nicht von Platz 18 weg.

Eine Minute vor dem Fallen der Zielflagge setzte Gardner zum Angriff und sicherte sich die Pole-Position, nur damit Teamkollege Raul Fernandez sich die schnellste Zeit mit einem neuen Rekord zurückholte. Sam Lowes lag zu diesem Zeitpunkt mit 0,3 Sekunden Rückstand auf Platz 3. Jorge Navarro stürzte, blieb aber unverletzt.



Augusto Fernandez verbesserte sich in letzter Sekunde auf Rang 3 und sicherte sich damit einen Platz in der ersten Startreihe, hinter Raul Fernandez und Gardner, die erneut nicht zu schlagen waren. Der Marc VDS-Fahrer verlor seinen dritten Rang nach der Session, da er die Zeit unter gelben Flaggen fuhr und wurde auf Rang 9 zurückversetzt. Dritter wurde Lowes vor Canet und Garzo. Marco Bezzecchi schaffte es nur auf Platz 8.

Tom Lüthi holte sich mit Position 13 eine ordentliche Startposition, Marcel Schrötter kam nicht über den 15. Startplatz hinaus und muss die Dutch-TT am Sonntag aus Sartreihe 5 in Angriff nehmen.

Moto2-Ergebnis, Assen, Q2 (26. Juni):

1. Raúl Fernandez, Kalex, 1:36,356 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,186 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,330

4. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,409

5. Hector Garzo, Kalex, + 0,446

6. Ai Ogura, Kalex, + 0,448

7. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,460

8. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,484

9. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,528

10. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 0,595

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,651

12. Celestino Vietti, Kalex, + 0,667

13. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,723

14. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,762

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,791

16. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,874

17. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,879

18. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,017