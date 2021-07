Remy Gardner (Red Bull KTM): «Das macht mich stolz»

WM-Leader Remy Gardner hat nur einen der bisherigen neun Moto2-Saisonläufe in diesem Jahr nicht auf dem Podest beendet. Der 23-jährige Australier spricht über das Highlight seiner ersten Saisonhälfte.

Die erste Hälfte der Moto2-Saison hätte für Remy Gardner fast nicht besser laufen können. Der 23-Jährige aus Sydney fuhr in den ersten beiden Rennen auf dem Losail International Circuit als Zweiter aufs Podest. Beim dritten Kräftemessen in Portimão wurde der schnelle Kalex-Pilot aus dem Red Bull KTM Ajo Team Dritter, erst danach folgte mit dem GP in Jerez das erste Rennen in diese Jahr, dass er ausserhalb der Top-3 beendet hat – als Vierter tat er das aber auch nur knapp.

Seither stand Gardner wieder jedes Mal auf dem Treppchen, wenn ein Moto2-WM-Lauf ausgetragen wurde. In Le Mans wurde er noch einmal Zweiter, dann feierte er in Mugello, Barcelona und auf dem Sachsenring drei Siege in Folge, bevor er sich mit dem zweiten Platz in Assen in die Sommerpause verabschiedete.

Sein bisheriges Saison-Highlight ist das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wie der WM-Leader offenbart. «Wenn ich ein einziges Rennen wählen muss, dann ist es jenes in Barcelona, denn ich genoss das Rennen sehr und weil ich in der Nähe wohne, konnte ich den Sieg mit ein paar Freunden feiern», erzählt er.

Dass er der erste Australier in der Moto2-Geschichte ist, der drei Siege in Folge gewinnen konnte, erfülle ihn mich stolz, so Gardner: «Es bedeutet, dass wir unsere Arbeit gut machen und wir müssen genauso weitermachen, damit wir den Schwung behalten und weiterhin so gute Ergebnisse einfahren können. Mich macht es stolz, mein Heimatland auf diese Art und Weise zu repräsentieren.»

Teil am Erfolg habe auch die professionelle Arbeitsweise seines Teams, erklärt Gardner brav: «Aki Ajo weiss, wie er das Beste aus jedem Fahrer herausholt. Er hat eine fantastische Arbeitsweise, sehr effizient und organisiert. Ich hoffe, dass sich der ganze Aufwand in den Endergebnissen der Saison spiegeln wird, denn in einer so hart umkämpften Klasse wie die Moto2 kommt es auch auf das kleinste Bisschen an.»

Moto2-WM-Stand (nach 9 von 19 Rennen)

1. Gardner 184 Punkte. 2. Raúl Fernández 153. 3. Bezzecchi 128. 4. Sam Lowes 99. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 66. 7. Canet 55. 8. Augusto Fernández 50. 9. Vierge 50. 10. Roberts 50. 11. Ogura 49. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Vietti 22. 17. Arenas 22. 18. Manzi 20. 19. Chantra 16. 20. Ramirez 16. 21. Dixon 11. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 81. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 337 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 150. 3. Elf Marc VDS Racing Team 149. 4. Liqui Moly Intact GP 96. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 77. 7. Idemitsu Honda Team Asia 65. 5. Petronas Sprinta Racing 61. 9. Italtrans Racing Team 56. 10. Ego Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.