Portimão FP2: Marcel Schrötter mit Freitagsbestzeit

Marcel Schrötter fuhr in FP1 nicht, in FP2 war er der Schnellste

Starker Regen am Anfang und etwas besser werdende Bedingungen brachten am Freitagnachmittag in Portimão bessere Zeiten in der Moto2-Klasse. Marcel Schrötter setzte sich in Szene und landete auf Position 1.

Auch das zweite freie Training in Portugal fand unter widrigen Wetterbedingungen statt. Die Strecke war nass und die Temperaturen lagen immer noch bei maximal 12 Grad. Da die Voraussage für den Samstag ebenfalls nicht sehr vielversprechend war und weiterhin mit Regen zu rechnen war, mussten die Fahrer versuchen, möglichst schnelle Zeiten zu drehen, denn die kombinierten Zeiten aus den drei freien Trainings entscheiden über einen direkten Einzug in das zweite Qualifying. Alle anderen Fahrer müssen in Q1 hoffen, einen der ersten vier Plätze zu erkämpfen, um noch eine Chance auf die vorderen Startplätze zu erhalten.

Barry Baltus war der Erste, der am Nachmittag auf die Strecke ging. Austin-Sieger Tony Arbolino und Ai Ogura folgten dem Belgier auf die Piste. Nach zwölf Minuten stürzte FP1-Spitzenreiter Zonta van den Goorbergh am Ausgang von Kurve 7 und rutschte anschließend über die Kuppe zur achten Kurve der Berg-und-Tal-Bahn. Der Niederländer blieb unverletzt.

Nach 15 Minuten übernahm Joe Roberts die Führung in der Session. Auch in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 war es die schnellste Runde. Doch die Strecke wurde nun kontinuierlich schneller und alle Fahrer gingen auf die Strecke.



Bei Hälfte der Trainingseinheit stürzte Moto3-Weltmeister Pedro Acosta am Ende der Start-und-Ziel-Geraden mit hohem Tempo. Der Spanier rutschte gemeinsam mit seiner Kalex vom Red Bull KTM Ajo-Team bis zur Streckenbegrenzung, er blieb jedoch unverletzt. Währenddessen führte Baltus mit 2:02,373 vor Roberts und Arbolino. Acosta lag auf Platz 7, Marcel Schrötter fand sich am Ende des Feldes wieder. Der Deutsche verbesserte sich anschließend auf Platz 8.

Barry Baltus und Albert Arenas verzeichneten ebenfalls einen Ausrutscher. Auch Fermin Aldeguer hatte einen Crash in Kurve 1. Kurz darauf ging die Zeitenjagd auch für Jeremy Alcoba vom Liqui Moly Intact GP-Team schief. Der Spanier, der in Austin erstmals einen Top-10-Platz in der Moto2-Klasse erzielte, stürzte in Kurve 4.

Cameron Beaubier Übernahm elf Minuten vor dem Ende die Spitze und bis dahin hatten alle außer van den Goorbergh und Manuel Gonzalez ihre Zeiten aus der ersten Session verbessert. Joe Roberts stürzte bereits zum zweiten Mal am Freitag, diesmal sieben Minuten vor dem Ende der Session.

Marcel Schrötter fuhr vier Minuten vor dem Fallen der Zielflagge mit 2:00,678 min die Bestzeit. Er war damit 0,5 Sekunden vor Jake Dixon, der auf Platz 2 lag. Cameron Beaubier war Dritter. Augusto Fernandez stürzte in Kurve 13, der Spanier versuchte anschließend seine Kalex zurück auf die Strecke zu bringen, was ihm jedoch nicht gelang.

Am Ende behielt Schrötter die Bestzeit, ein weiterer Aufschwung für den Bayern nach Platz 4 in Austin. Hinter ihm landeten Dixon und Beaubier in den Top-3. Roberts, Lowes und Fernandez belegten die Plätze 4 bis 6, auf Platz 7 war Austin-Sieger Tony Arbolino. WM-Leader Celestino Vietti rettet sich mit Platz 13 vorläufig in Q2. Die dritte Session am Samstag entscheidet jedoch über die endgültige Reihenfolge vor dem Qualifying.

Moto2, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Marcel Schrötter, Kalex, 2:00,678 min

2. Jake Dixon, Kalex, + 0,501 sec

3. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,713

4. Joe Roberts, Kalex, + 0,731

5. Sam Lowes, Kalex, + 0,735

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,779

7. Tony Arbolino, Kalex, + 1,235

8. Aron Canet, Kalex, + 1,347

9. Barry Baltus, Kalex, + 1,385

10. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,412

11. Albert Arenas, Kalex, + 1,607

12. Keminth Kubo, Kalex, + 2,124

13. Celestino Vietti, Kalex, + 2,388

14. Alessandro Zaccone, Kalex, + 2,392



Ferner:

17. Ai Ogura, Kalex, + 2,731

20. Pedro Acosta, Kalex, + 3,698

24. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 4,043

Moto3, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Mario Aji, Honda, 2:02,491 min

2. Diogo Moreira, KTM, + 0,053 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 0,075

4. Carlos Tatay, CFMOTO, + 0,098

5. Daniel Holgado, KTM, + 0,167

6. Ryusei Yamanaka, KTM, + 0,410

7. Jaume Masia, KTM, + 0,665

8. Lorenzo Fellon, Honda, + 0,777

9. Scott Ogden, Honda, + 0,849

10. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,903

11. Andrea Migno, Honda, + 0,906

12. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,965

13. Izan Guevara, GASGAS, + 0,997

14. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,998

15. David Salvador, Husqvarna, + 1,060



Ferner:

19. Dennis Foggia, Honda, + 1,888 sec