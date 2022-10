Alonso López führt Rookie-Wertung an: «Unglaublich»

Alonso López stieg erst beim Grand Prix in Frankreich in die Moto2-WM-Saison ein. Trotzdem begeistert er bereits mit Podestplätzen und Siegen. Nach dem Malaysia-GP ist er sogar bester Rookie.

Als Luca Boscoscuro nach dem Moto2-Rennen in Jerez die Reißleine zog und Romano Fenati wegen schwacher Leistungen vor die Türe setzte, trug ihm dieses harsche Vorgehen mit dem Italiener Kritik ein. Der Speed-up-Teambesitzer brachte dann zum GP in Le Mans mit Alonso López einen jungen Spanier zurück in die WM.

López war bereits im Vorjahr für Boscoscuro in der Moto2-EM unterwegs und wurde Vizeeuropameister hinter Fermin Aldeguer, der ebenfalls im italienischen Team seine Moto2-WM-Debütsaison fährt.

Als López, der zuvor bereits für Honda und Husqvarna in der Moto3-WM am Start stand und ab dem Mugello-GP konstant in die Punkte fuhr, bewahrheitete sich, dass der 20-Jährige für die WM bestens geeignet ist. In Silverstone fuhr der Spanier erstmals auf das Podium, in Misano und auf Phillip Island feierte er seine ersten beiden Siege – auch die ersten beiden für Boscoscuro (Speed-up) seit dem GP in Catalunya 2018 (Fabio Quartararo).

In Malaysia glänzte Alonso López am Sonntag mit seinem fünften Top-3-Rang in dieser Saison. «Ich bin sehr glücklich mit diesem Podium, es ist das dritte in vier Rennen. Mein Motorrad ist gut, aber vielleicht war es nicht der beste Tag für mich und das Team», berichtete der Spanier. «Ich habe alles gegeben. Am Anfang war es wirklich unmöglich, die Pace von Ai und Tony mitzugehen, denn sie waren zu schnell. Ich glaube, ich habe das Rennen ganz gut über die Bühne gebracht, indem ich einige Risiken eingegangen bin, aber immer die Zielankunft vor Augen hatte.»

«Diese Strecke in Sepang war sehr herausfordernd für uns. Ich denke, weil ich noch neu bin in dieser Klasse. Nachdem ich im Qualifying viele Fehler gemacht hatte, hatte ich im Rennen eine sehr gute Pace. Wir müssen uns in Zukunft im Qualifying besser positionieren», weiß López. «Am Sonntag hatte ich dafür den besten Start der Saison, denn ich habe unglaublich viele Fahrer in der ersten Runde überholen können.»

Der Boscoscuro-Fahrer hat mit dem zweiten Platz in Malaysia die Führung in der Wertung «Bester Rookie» von Pedro Acosta (Red Bull-KTM-Ajo) übernommen. Vor dem Saisonfinale auf dem Circuit Ricardo Tormo liegt López 3,5 Punkte vor dem Moto3-Weltmeister 2021. «In meinem ersten Moto2-Rennen in diesem Jahr kämpfte Pedro bereits um den Sieg, im zweiten Rennen gewann er dann sogar. Damals dachte ich mir: ‚Der ist unglaublich.‘ Ich hatte auch höchstens im Durchschnitt mit den Plätzen 10 bis 12 gerechnet, aber nun haben wir drei Podestplätze in vier Rennen eingefahren. Es ist wirklich unglaublich», freute sich der WM-Siebte.

Ergebnis Moto2, Sepang, Rennen (23.10.):

1. Arbolino, Kalex, 18 Rdn in 38:25,233 min (= 155,8 km/h)

2. López, Boscoscuro, + 11,411 sec

3. Dixon, Kalex, + 11,802

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 13,206

5. Gonzalez, Kalex, + 14,770

6. Schrötter, Kalex, + 17,166

7. Beaubier, Kalex, + 20,222

8. Canet, Kalex, + 24,279

9. Alcoba, Kalex, + 24,407

10. Aledeguer, Boscoscuro, + 24,482

11. Salac, Kalex, + 30,636

12. Dalla Porta, Kalex, + 33,595

13. Arenas, Kalex, + 34,448

14. Bendsneyder, Kalex, + 34,927

15. Hada, Kalex, + 43,757

Moto2-Fahrer-WM (nach 19 von 20 Grand Prix):

1. Augusto Fernández 251,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 175,5. 5. Vietti 165. 6. Dixon 159,5. 7. Lopez 155,5. 8. Acosta 152. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 117,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 82. 14. Arenas 79. 15. Beaubier 73. 16. Aldeguer 67. 17. Gonzalez 66. 18. Alcoba 64. 19. Lowes 55. 20. Salac 42. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 19. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 3,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 452,5 Punkte. 2 Boscoscuro 187,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 403,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 283. 4. GASGAS Team Aspar 238,5. 5 Elf Marc VDS Racing 230,5. 6. Beta Tools Speed up 229,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 181,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 149. 10. Pertamina Mandalika SAG 91,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 82,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 51. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.