Jürgen Lingg: Lukas Tulovic hat ein wenig überrascht

Das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team reiste nach dem ersten gemeinsamen Test mit Lukas Tulovic und Darryn Binder zufrieden von Jerez nach Portimão, wo der letzte Test vor dem WM-Auftakt ansteht.

Mit dem privaten Jerez-Test am Dienstag und Mittwoch starteten die Moto2-Piloten in ihre WM-Saison, Europameister Lukas Tulovic reihte sich am zweiten Tag auf dem siebten Platz ein. Kombiniert ergab das Rang 8 für den WM-Rückkehrer.

Sein Teamkollege Darryn Binder, der im Vorjahr auf der WithU-RNF-Yamaha noch in der MotoGP-Klasse unterwegs war, beendete den Mittwoch als 16. und damit den ersten Testlauf des Kalenderjahres auf dem 18. Rang der kombinierten Zeitenliste.

«Leider bin ich zu der Zeit gestürzt, als die Strecke am besten war», meinte der 25-jährige Südafrikaner dazu. «Daher bin ich etwas enttäuscht, dass ich diesen Fehler gemacht und wertvolle Zeit verloren habe. Abgesehen davon bin ich wirklich glücklich darüber, wie sich die Dinge mit dem Team entwickelt haben. Wir haben positive Fortschritte gemacht.»

«Beide Piloten haben an den zwei Testtagen einen guten Job gemacht und wirklich hart gearbeitet», fasste Teammanager Jürgen Lingg zusammen. «Bis jetzt hat alles gut funktioniert und das hat man auch anhand der Rundenzeiten auf der Strecke gesehen. Wir können zufrieden sein mit der Performance. Es sieht soweit alles sehr positiv aus.»

«Lukas hat sogar ein wenig überrascht, aber wir dürfen an dieser Stelle auch nicht in Euphorie verfallen und müssen fokussiert weiterarbeiten, denn es gibt schon noch einiges zu tun», mahnte Lingg. «Der erste Roll-out mit beiden Fahrern hätte dennoch fast nicht besser laufen können. In Portimão gilt es jetzt noch ein paar Sachen auszusortieren, dann sollten wir auch für den ersten Grand Prix bereit sein.»

Am heutigen Freitag beginnt in Portimão der dreitägige IRTA-Test für die kleinen Klassen, in einer Woche steht an der Algarve dann der erste Grand Prix der Saison an.

Moto2-Privattest in Jerez, Mittwoch (15. März):

1. Acosta, Kalex, 1:41,309 min

2. Canet, Kalex, + 0,266 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,266

4. Arbolino, Kalex, + 0,424

5. Lowes, Kalex, + 0,542

6. Arenas, Kalex, + 0,543

7. Tulovic, Kalex, + 0,769

8. Roberts, Kalex, + 0,865

9. Baltus, Kalex, + 0,881

10. Gonzalez, Kalex, + 0,998

11. Bendsneyder, Kalex, + 1,092

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,164

13. Chantra, Kalex, + 1,167

14. Salac, Kalex, + 1,257

15. Alcoba, Kalex, + 1,258

16. D. Binder, Kalex, + 1,313

17. Kelly, Kalex, + 1,523

18. Foggia, Kalex, + 1,561

19. Dixon, Kalex, + 1,575

20. Van den Goorbergh, Kalex, + 1,593

21. Garcia, Kalex, +1,603

22. Vietti, Kalex, + 1,715

23. Ramirez, Forward, + 1,821

24. Dalla Porta, Kalex, + 1,864

25. Skinner, Kalex, + 1,865

26. Gomez, Kalex, + 1,945

27. Guevara, Kalex, + 2,277

28. Nozane, Kalex, + 2,932

29. Sanchis, Forward, + 3,313

Moto2-Privattest, Jerez, Dienstag (14.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:41,549 min

2. Chantra, Kalex, + 0,270 sec

3. Arenas, Kalex, + 0,353

4. Dixon, Kalex, + 0,689

5. Canet, Kalex, + 0,744

6. Lowes, Kalex, + 0,812

7. Lopez, Boscoscuro, + 0,934

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,967

9. Roberts, Kalex, + 0,970

10. Tulovic, Kalex, + 1,076

11. Arbolino, Kalex, + 1,090

12. Baltus, Kalex, + 1,192

13. Salac, Kalex, + 1,364

14. Alcoba, Kalex, + 1,458

15. Gonzalez, Kalex, + 1,554

16. Vietti, Kalex, + 1,600

17. Bendsneyder, Kalex, + 1,630

18. Darryn Binder, Kalex, + 1,687

19. Van den Goorbergh, Kalex + 1,908

20. Dalla Porta, Kalex, + 1,943

21. Kelly, Kalex, + 2,005

22. Ramirez, Forward, + 2,092

23. Skinner, Kalex, + 2,213

24. Garcia, Kalex, + 2,234

25. Foggia, Kalex, + 2,441

26. Guevara, Kalex, + 2,508

27. Nozane, Kalex, + 2,661

28. Gomez, Kalex, + 2,677

29. Escrig, Forward, + 2,822