Pedro Acosta: «So wenig Risiken wie möglich eingehen»

Nachdem Red Bull KTM Ajo-Star Pedro Acosta den Saisonauftakt der Moto2-Klasse in Portimão dominiert hatte, musste er sich im Argentinien-GP mit dem zwölften Platz begnügen. Sein Teamkollege Albert Arenas wurde Neunter.

«Heute war ein Tag, an dem es darum ging, so viel wie möglich zu retten und so viele Punkte wie möglich zu holen», fasste Pedro Acosta nach dem Regenrennen in Termas de Río Hondo zusammen. Der 18-Jährige aus dem Red Bull KTM Ajo Team hatte den zweiten Saisonlauf der Mittelgewichtsklasse von der fünften Startposition in Angriff genommen, war aber in den ersten Kurven zurückgefallen.

Der Spanier kämpfte sich danach aber in die Punkte zurück und schaffte es als Zwölfter ins Ziel. «Es war wichtig, so wenig Risiken wie möglich einzugehen», betonte Acosta daraufhin, und ergänzte: «Wir haben im Nassen einen Schritt nach vorne gemacht, und es ist an der Zeit, auch in den ersten Runden einen Schritt nach vorne zu machen.»

«Dieses Rennen hat uns geholfen, unsere Stärken herauszufinden, denn die Bedingungen waren kompliziert und es gab nur wenige Rennrunden», tröstete sich der aktuelle WM-Dritte, der das erste Saisonrennen in Portugal dominiert hatte. «Vielen Dank an das Team für die Arbeit in dieser Woche, und jetzt ist es an der Zeit, an das Rennen in Austin zu denken», fügte er an.

Sein Teamkollege Albert Arenas, der das auf 14 Runden verkürzte Rennen als Neunter beendete, erklärte: «Wir haben mehr Punkte geholt und das ist zusammen mit den Fortschritten, die wir gemacht haben, noch wichtiger als das Ergebnis. Es ist entscheidend, dass ich mit dem Team und mit meiner Fahrweise vorankomme, und ich hoffe, dass mir dies in Austin gelingen wird.»

Teammanager Aki Ajo erklärte seinerseits: «Beide Fahrer kamen in die Punkte, was positiv ist, aber wir haben bei trockenen Bedingungen mehr erwartet. Die Streckenbedingungen waren nicht einfach und wir müssen froh sein, dass wir einige Punkte geholt haben. Wir fühlen uns mit beiden Fahrern recht konkurrenzfähig und freuen uns auf das nächste Überseerennen in Austin.»

Moto2-Ergebnis, Termas de Río Hondo (2. April):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. López, Boscoscuro, + 0,663 sec

3. Dixon, Kalex, + 1,961

4. Canet, Kalex, + 7,769

5. Garcia, Kalex, + 11,954

6. Binder, Kalex, + 12,274

7. Salac, Kalex, + 13,100

8. Chantra*, Kalex, + 12,758

9. Arenas, Kalex, + 13,649

10. Lowes, Kalex, + 14,107

11. Gonzalez, Kalex, + 15,581

12. Acosta, Kalex, + 16,913

13. Vietti, Kalex, + 17,135

14. Roberts, Kalex, + 25,871

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 27,388



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 41 Punkte. 2. Canet 33. 3. Acosta 29. 4. Dixon 26. 5. Salac 22. 6. Lopez 20. 7. Gonzalez 16. 8. Lowes 15. 9. Chantra 15. 10. Arenas 15. 11. Garcia 12. 12. Darryn Binder 10. 13. Vietti 8. 14. Alcoba 6. 15. Baltus 4. 16. Aldeguer 4. 17. Roberts 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50. 2. Boscoscuro 23.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 56. 2. Pons Wegow Los40 45. 3. Red Bull KTM Ajo 44. 4. Gresini Racing 28. 5. GASGAS Aspar 26. 6. SpeedUp 24. 7. Yamaha VR46 16. 8. Idemitsu Honda Team Asia 15. 9. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 10. Fantic Racing 8. 11. Fieten Olie Racing GP 4. 12. Italtrans Racing 4.