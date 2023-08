Darryn Binder (Husky) verletzt: Kommt Krummenacher?

Darryn Binder verletzte sich bei seinem Sturz in Spielberg am Rücken und fällt damit voraussichtlich bis Oktober aus. Als Ersatz im Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team könnte MotoE-Pilot Randy Krummenacher einspringen.

Während Lukas Tulovic nach dem Moto2-Rennen in Spielberg Platz 10 bejubelte, befand sich sein Liqui Moly-Husqvarna-Intact GP-Teamkollege Darryn Binder schon in medizinischer Behandlung. Der 25-Jährige war in der dritten Runde in Kurve 2 zu Sturz gekommen. Der hinter ihm fahrende Sam Lowes konnte dem Südafrikaner anschließend nicht ausweichen und erwischte ihn am Rücken.

«Leider habe ich in Kurve 2 einen kleinen Fehler gemacht, wodurch das Vorderrad eingeklappt ist. Unglücklicherweise bekam das Motorrad wieder Grip und drehte mich noch weiter auf die Strecke, als ich schon am Boden lag. Sam konnte nicht mehr ausweichen. Es tut mir leid, dass ich sein Rennen durch den Sturz ruiniert habe. Ich habe mich am Rücken verletzt, also müssen wir weitere Untersuchungen durchführen lassen, um zu sehen, was die Ärzte sagen», entschuldigte sich der Kalex-Fahrer.

Ein erster CT-Scan offenbarte eine Fraktur des Querfortsatzes des 3. Wirbelkörpers. Weitere Untersuchungen werden Aufschluss über das Ausmaß der Verletzung geben, Binder wird jedoch mindestens bis Oktober keine Renneinsätze mehr absolvieren können.

Als Ersatzmann könnte MotoE-Pilot Randy Krummenacher (33) einspringen, der aktuell an fünfter Stelle des MotoE-Klassements rangiert. Der Schweizer war von 2011 bis 2015 bereits in der Moto2-WM unterwegs und gewann 2019 auf Yamaha die Supersport-Weltmeisterschaft.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (20. August):

1. Vietti, Kalex, 23 Rdn in 36:25,093 min

2. Acosta, Kalex, + 1,435 sec

3. Ogura, Kalex, + 5,189

4. Dixon, Kalex, + 6,145

5. Chantra, Kalex + 8,635

6. Arbolino, Kalex, + 14,054

7. Salac, Kalex, + 14,492

8. Garcia, Kalex, + 16,445

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 17,178

10. Tulovic, Kalex, + 35,361

11. Foggia, Kalex, + 37,855

12. Alcoba, Kalex, + 39,551

13. Guevara, Kalex, + 40,213

14. Ramirez, Kalex, + 40,410

15. Bendsneyder, Kalex, + 41,098

16. Gomez, Kalex, + 43,446

17. Surra, Forward, + 45,018

18. Skinner, Kalex, + 47,622

19. Rato, Kalex, + 49,861

20. Nozane, Kalex, + 57,039

21. Lopez, Boscoscuro, + 1:09,264 min

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta, 176 Punkte. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.



Team-WM

1.Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.