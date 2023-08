Lukas Tulovic (10.): «Wichtig, jetzt abzuliefern»

Lukas Tulovic (Kalex) aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team zeigte beim Motorrad Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring mit Platz 10 seine persönliche Bestleistung in der Moto2-WM.

Lukas Tulovic schaffte am Samstag in Spielberg über das Q1 noch den Einzug in die entscheidende zweite Qualifying-Session, in der er sich dann aber mit dem 18. Startplatz abfinden musste. Im Rennen ging es für den einzigen deutschen GP-Stammfahrer am Sonntag bis auf Platz 10 nach vorne, auch weil bei schwierigen Bedingungen einige Konkurrenten nicht ins Ziel kamen.

«Nach dem wahrscheinlich schlechtesten Freitag der Saison ist das Ergebnis sehr versöhnlich», fasste der 23-jährige Eberbacher nach dem Rennen in der Intact-Box zusammen. «Ich bin sehr happy mit der Arbeit, die wir vor allem von Freitag auf Samstag geleistet haben. Es war ein großer Schritt beim Setting, wir haben das Motorrad über Nacht komplett umgebaut. Am Samstag habe ich mich viel wohler gefühlt. Auch die Strategie im Qualifying war perfekt, um ins Q2 zu kommen. Die Ausgangsposition war damit gut und ich habe im Rennen eigentlich einen guten Start erwischt. Dann gab es Chaos in der ersten Runde und ich habe wieder ein paar Plätze verloren. Ich glaube, einmal habe ich dann in Kurve 1 zwei Fahrer auf einmal überholt – und danach war es nur noch ein Überlebenskampf.»

«Man hat gesehen, dass alle am Limit waren. Einer nach dem anderen ist vor mir rausgeflogen», fuhr «Tulo» fort. «Ich musste drei Fahrern ausweichen, um sie nicht zu überrollen. Das war teilweise echt beängstigend und knapp und hat mich auch Zeit gekostet. Nachdem Joe [Roberts] gestürzt war, war ich leider alleine und musste in der zweiten Rennhälfte mein eigenes Ding machen. Das Team hat mir Anweisungen gegeben, was ich für eine Pace fahren muss, und das habe ich bis zum Ende so durchziehen können.»

Mit einem Top-10-Ergebnis hatte der Deutsche selbst nicht gerechnet. «Meine Erwartungen lagen eigentlich zwischen Platz 12 und 15, aber wie gesagt, das Rennen war ein Überlebenskampf. Es war wirklich sehr heiß und ich war auch so oft am Limit mit dem Vorderrad und dem Hinterrad. Ich musste echt einiges auch abfangen. Wir haben mit dem Setting einen guten Job gemacht, damit ich wirklich spüren konnte, wann ich am Limit bin, und das gut abfangen konnte. Dementsprechend geht auch ein Lob ans Team», betonte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team. «Am Ende steht Platz 10 da. Es war schwierig durchzufahren und deswegen bin ich sehr happy, die Punkte mitzunehmen.»

Streckenbedingt sei das ordentliche Ergebnis aus Tulos Sicht nicht unbedingt. «Den Red Bull Ring kenne ich zwar besser, aber eigentlich ist es keine gute Strecke für mich. Eigentlich mag ich das ‚stop and go‘ nicht so sehr. Die flüssigen Strecken wie beim nächsten Grand Prix in Barcelona liegen mir eher. Aber klar ist es von Haus aus immer schwieriger, wenn wir auf eine Strecke kommen, auf der ich vielleicht einmal vor vier Jahren oder noch gar nie war. Die Erfahrung auf der Strecke hier in Spielberg hilft, vom Layout her ist es aber nicht meine Lieblingsstrecke.»

Der zehnte Rang kommt in einer Phase, in der die Teams die Weichen für 2024 stellen. «Ich habe mir jetzt am Wochenende keine Gedanken darüber gemacht, aber es ist definitiv die heiße Phase. Man wird immer an seinem letzten Rennen und an den Ergebnissen und Zeiten gemessen. Das ist im Motorsport einfach so», weiß Lukas Tulovic. «Es ist natürlich sehr wichtig, jetzt abzuliefern. Ich muss einfach schauen, in jeder Session und an jedem Wochenende das Beste herauszuholen. Dann liegt die Entscheidung nicht in meiner Hand.»

Moto2-Ergebnis, Spielberg (20. August):

1. Vietti, Kalex, 23 Rdn in 36:25,093 min

2. Acosta, Kalex, + 1,435 sec

3. Ogura, Kalex, + 5,189

4. Dixon, Kalex, + 6,145

5. Chantra, Kalex + 8,635

6. Arbolino, Kalex, + 14,054

7. Salac, Kalex, + 14,492

8. Garcia, Kalex, + 16,445

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 17,178

10. Tulovic, Kalex, + 35,361

11. Foggia, Kalex, + 37,855

12. Alcoba, Kalex, + 39,551

13. Guevara, Kalex, + 40,213

14. Ramirez, Kalex, + 40,410

15. Bendsneyder, Kalex, + 41,098

16. Gomez, Kalex, + 43,446

17. Surra, Forward, + 45,018

18. Skinner, Kalex, + 47,622

19. Rato, Kalex, + 49,861

20. Nozane, Kalex, + 57,039

21. Lopez, Boscoscuro, + 1:09,264 min

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta, 176 Punkte. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.



Team-WM

1.Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.