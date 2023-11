Luca Boscoscuro: Das Bangen um Aldeguer geht weiter

Alberto Surra auf der Forward in Buriram

Die Moto2-Teams von Fantic und Yamaha Master Camp lassen die Finger von Thailand-Sieger Fermin Aldeguer. Aber wenn der Spanier zu Repsol-Honda geht, könnte EM-Pilot Surra eine Chance bekommen.

Der Italiener Luca Boscoscuro baut seit 2010 seine eigenen Moto2-Rennmaschinen, der er jahrelang als Speed-up bezeichnete und seit drei Jahren auf Boscoscuro umtaufte. Nach Aussteigen von renommierten Herstellern wie FTR, Tech3, NTS, TSR, Suter und KTM blieb der 250-ccm-Europameister von 1995 und ehemalige Gilera-250-ccm-Teammanager (Titelgewinn mit Marco Simoncelli 2008) als einziger Herausforderer von Seriensieger Kalex (die Deutschen rüsten 2023 zum elften Mal hintereinander den Fahrer-Weltmeister aus) übrig.

Luca Boscoscuro zählt auch zu den raffiniertesten «talent scouts» im Fahrerlager, so hat er zum Beispiel 2028 Fabio Quartararo auf sein Moto2-Motorrad gesetzt, auch Andrea Iannone ist beim ihm groß geworden. 2021 trumpfte das Speed-up-Team in der Moto2-EM auf – Fermin Aldeguer siegte von Alonso Lopez, der im Jahr zuvor von Max Biaggi wegen einer angeblich dauerhaften Krankheit aus dem Husky-Moto3-Team entlassen wurde.

Inzwischen hat Aldeguer mit 18 Jahren 2023 in England und Thailand die ersten zwei GP-Siege eingeheimst, kein Wunder, wenn die Konkurrenz-Teams hinter ihm her sind und er sogar bei Repsol-Honda ein Thema für die MotoGP-WM geworden ist.

Doch Boscoscuro pocht auf einen wasserdichten Vertrag für die Moto2-WM mit Aldeguer und Lopez.

Aber wer die Finanzkraft der Honda Racing Corporation kennt, kann sich ausmalen: Wenn Honda den Moto2-WM.Sechsten unbedingt will, weil Repsol lein Spanier lieber ist als der Italiener «Diggia» Di Giannantonio, dann werden ihn die Japaner aus seinem Speed-up-Vertrag freikaufen.

Der Ex-Rennfahrer Boscoscuro weiß, dass er seinem Schützling Aldeguer so eine einmalige MotoGP-Chance bei HRC nicht vermasseln kann. «Boscos» ließ nach 2018 auch Fabio Quartararo zu Petronas-Yamaha gehen.

Das Yamaha VR46 Master Camp Team hingegen und auch Fantic Racing haben die Hoffnung aufgegeben, mit Aldeguer 2024 die Moto2-WM bestreiten zu können.

Im schlimmsten Fall hat Luca Boscoscuro mit dem ehemaligen VR46-Academy-Schützling Alberto Surra (er sprang bei den Moto2-WM-Läufen seit Spielberg statt Marcos Ramirez bei Forward ein) noch eine brauchbare Personalreserve: Surra tritt heute als Moto2-EM-Dritter beim Finale der Europameisterschaft im MotorLand Aragón für das Team Ciatti-Boscoscuro auf einer Boscoscuro an. Der 19-jährige Turiner hat inzwischen 20 Moto3-WM-Läufe und acht Moto2-WM-Rennen bestritten und will 2024 als Stammfahrer in die WM zurückkehren.

Ergebnis Moto2-Rennen, Buriram, 29.10.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 Rdn in 35:20,880 min (170,0 km/h)

2. Acosta, Kalex, + 3,481 sec

3. Chantra, Kalex, + 9,794

4. Arbolino, Kalex, + 12,923

5. Ogura, Kalex, + 14,451

6. Ramirez, Kalex + 14,816

7. Arenas, Kalex, + 15,030

8. Lopez, Boscoscuro, + 18,360

9. Guevara, Kalex, + 19,798

10. Gonzalez, Kalex, + 20,564

11. Canet, Kalex, + 20,962

12. Foggia, Kalex, + 24.198

13. J. Alcoba, Kalex, + 25,593

14. Lowes, Kalex, + 26,526

15. D. Binder, Kalex, + 33,565

16. Bendsneyder, Kalex, + 33,716

17. Salac, Kalex, + 33,734

18. Baltus, Kalex, + 35,157

Ferner:

23. Tulovic Kalex, + 1:27,793 min

Out: v/d Goorbergh, Garcia, Vietti, Dixon, Roberts, Hada.

Moto2-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Acosta 300,5 Punkte. 2. Arbolino 237,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 159. 5. Chantra 143,5. 6. Aldeguer 137. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Salac 108. 10. Ogura 106,5. 11. Vietti 106. 12. Garcia 84. 13. Lowes 82. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 72. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 42,5. 18. Ramirez 33. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 27. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skinner 2. 28. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 402,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 372,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 319,5. 3. Beta Tools Speed-Up 264. 4. Idemitsu Honda Team Asia 250. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 192. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 150,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 99,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 44. 13. Onlyfans American Racing 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 1.